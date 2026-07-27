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Firma Tost sucht SPEZIALISTEN LUFTFAHRTTECHNIK (m/w/d)

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SPEZIALISTEN LUFTFAHRTTECHNIK (m/w/d)

Die Firma Tost ist ein seit Jahrzehnten etablierter, familiengeführter Hersteller hochwertiger Luftfahrtausrüstung. Besonders im Segelflug steht der Name Tost für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation. Entwicklung und Fertigung unserer Produkte erfolgen in unserem EASA-zugelassenen Betrieb an unserem Standort im Herzen Münchens. Für unsere technische Abteilung suchen wir ab sofort einen SPEZIALISTEN LUFTFAHRTTECHNIK (m/w/d).

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.07.2026
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Tost
Foto: Tost

WIR BIETEN

  • Unbefristete Festanstellung in Vollzeit (37h/Woche)
  • 4-Tage Woche
  • Sicheren Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Entlohnung
  • Attraktive Sozialleistungen
  • Abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem international agierenden Unternehmen
  • Kurze Entscheidungswege
  • Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Gutes Betriebsklima mit sympathischen Kollegen
  • Familiäres Umfeld
  • Ansprechende Tätigkeiten im Bereich Luftfahrt

IHR PROFIL

  • Ausbildung als Fluggerätemechaniker, Industriemechaniker, CNC-Dreher, o.ä. mit Weiterbildung zum Meister oder vergleichbarer Qualifikation
  • Alternativ ein abgeschlossenes Hochschulstudium im technischen Bereich
  • Gute EDV und Office-Kenntnisse
  • Erfahrung mit CAM-Programmen
  • Strukturierte, sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise
  • Sehr gute Deutschkenntnisse
  • Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Kenntnisse in der Luftfahrtbranche von Vorteil

IHRE AUFGABEN

  • Erstellen und Ändern von technischen Zeichnungen
  • Erstellung technischer Dokumentationen, Zulassungsunterlagen und Stücklisten
  • Betreuung und Optimierung von Fertigungsabläufen an CNC-Maschinen
  • Technischer Einkauf
  • Durchführung von Versuchen, Prüfungen und Mustereinbauten
  • Technische Beratung und Betreuung unserer Kunden
  • Unterstützung des Qualitätsmanagements

IHR KONTAKT

Benedikt Dörflein

+49 (0)89 54459958

Thalkirchner Straße 62

80337 München

TECHNIK, DIE ABHEBT – ARBEITEN SIE MIT UNS AN LÖSUNGEN, DIE DIE LUFTFAHRT BEWEGEN

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!