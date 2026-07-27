Firma Tost sucht SPEZIALISTEN LUFTFAHRTTECHNIK (m/w/d)

WIR BIETEN
- Unbefristete Festanstellung in Vollzeit (37h/Woche)
- 4-Tage Woche
- Sicheren Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Entlohnung
- Attraktive Sozialleistungen
- Abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem international agierenden Unternehmen
- Kurze Entscheidungswege
- Weiterbildungsmöglichkeiten
- Gutes Betriebsklima mit sympathischen Kollegen
- Familiäres Umfeld
- Ansprechende Tätigkeiten im Bereich Luftfahrt
IHR PROFIL
- Ausbildung als Fluggerätemechaniker, Industriemechaniker, CNC-Dreher, o.ä. mit Weiterbildung zum Meister oder vergleichbarer Qualifikation
- Alternativ ein abgeschlossenes Hochschulstudium im technischen Bereich
- Gute EDV und Office-Kenntnisse
- Erfahrung mit CAM-Programmen
- Strukturierte, sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise
- Sehr gute Deutschkenntnisse
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Kenntnisse in der Luftfahrtbranche von Vorteil
IHRE AUFGABEN
- Erstellen und Ändern von technischen Zeichnungen
- Erstellung technischer Dokumentationen, Zulassungsunterlagen und Stücklisten
- Betreuung und Optimierung von Fertigungsabläufen an CNC-Maschinen
- Technischer Einkauf
- Durchführung von Versuchen, Prüfungen und Mustereinbauten
- Technische Beratung und Betreuung unserer Kunden
- Unterstützung des Qualitätsmanagements
IHR KONTAKT
Benedikt Dörflein
+49 (0)89 54459958
Thalkirchner Straße 62
80337 München
TECHNIK, DIE ABHEBT – ARBEITEN SIE MIT UNS AN LÖSUNGEN, DIE DIE LUFTFAHRT BEWEGEN
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!