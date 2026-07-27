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Firma Tost sucht SACHBEARBEITER (m/w/d)

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SACHBEARBEITER (m/w/d)

Die Firma Tost ist ein seit Jahrzehnten etablierter, familiengeführter Hersteller hochwertiger Luftfahrtausrüstung. Besonders im Segelflug steht der Name Tost für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation. Entwicklung und Fertigung unserer Produkte erfolgen in unserem EASA-zugelassenen Betrieb an unserem Standort im Herzen Münchens. Für unsere kaufmännische Abteilung suchen wir ab sofort einen SACHBEARBEITER (m/w/d).

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.07.2026
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Tost
Foto: Tost

WIR BIETEN

  • Unbefristete Festanstellung in Vollzeit (40h/Woche)
  • Sicheren Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Entlohnung
  • Attraktive Sozialleistungen
  • Abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem international agierenden Unternehmen
  • Kurze Entscheidungswege
  • Gutes Betriebsklima, mit sympathischen Kollegen
  • Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Familiäres Umfeld

IHR PROFIL

  • Ausbildung im kaufmännischen Bereich oder vergleichbare Qualifikationen
  • Erfahrung im Bereich der Auftragsbearbeitung
  • Gute EDV-Kenntnisse
  • Strukturierte, sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise
  • Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
  • Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Kenntnisse in der Luftfahrtbranche von Vorteil
  • Eigeninitiative und Engagement Prozesse mitzugestalten
  • Grundlegendes technisches Verständnis

IHRE AUFGABEN

  • Telefonische und schriftliche Beratung und Betreuung unserer Kunden
  • Bearbeitung von Kundenaufträgen
  • Erstellen von Angeboten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen und Rechnungen
  • Erstellen aller Begleitdokumente
  • Erkennen und Umsetzen von Prozessverbesserungen
  • Administrative Tätigkeiten wie Kunden-Stammdatenpflege und Artikelpflege

IHR KONTAKT

Benedikt Dörflein

+49 (0)89 54459958

Thalkirchner Straße 62

80337 München

TECHNIK, DIE ABHEBT – ARBEITEN SIE MIT UNS AN LÖSUNGEN, DIE DIE LUFTFAHRT BEWEGEN

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!