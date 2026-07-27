Firma Tost sucht SACHBEARBEITER (m/w/d)

WIR BIETEN
- Unbefristete Festanstellung in Vollzeit (40h/Woche)
- Sicheren Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Entlohnung
- Attraktive Sozialleistungen
- Abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem international agierenden Unternehmen
- Kurze Entscheidungswege
- Gutes Betriebsklima, mit sympathischen Kollegen
- Weiterbildungsmöglichkeiten
- Familiäres Umfeld
IHR PROFIL
- Ausbildung im kaufmännischen Bereich oder vergleichbare Qualifikationen
- Erfahrung im Bereich der Auftragsbearbeitung
- Gute EDV-Kenntnisse
- Strukturierte, sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Kenntnisse in der Luftfahrtbranche von Vorteil
- Eigeninitiative und Engagement Prozesse mitzugestalten
- Grundlegendes technisches Verständnis
IHRE AUFGABEN
- Telefonische und schriftliche Beratung und Betreuung unserer Kunden
- Bearbeitung von Kundenaufträgen
- Erstellen von Angeboten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen und Rechnungen
- Erstellen aller Begleitdokumente
- Erkennen und Umsetzen von Prozessverbesserungen
- Administrative Tätigkeiten wie Kunden-Stammdatenpflege und Artikelpflege
IHR KONTAKT
Benedikt Dörflein
+49 (0)89 54459958
Thalkirchner Straße 62
80337 München
TECHNIK, DIE ABHEBT – ARBEITEN SIE MIT UNS AN LÖSUNGEN, DIE DIE LUFTFAHRT BEWEGEN
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!