Firma Tost sucht SACHBEARBEITER (m/w/d)

Die Firma Tost ist ein seit Jahrzehnten etablierter, familiengeführter Hersteller hochwertiger Luftfahrtausrüstung. Besonders im Segelflug steht der Name Tost für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation. Entwicklung und Fertigung unserer Produkte erfolgen in unserem EASA-zugelassenen Betrieb an unserem Standort im Herzen Münchens. Für unsere kaufmännische Abteilung suchen wir ab sofort einen SACHBEARBEITER (m/w/d).