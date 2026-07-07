AFIS Ausbildung AFISO w/m/d am Siegerland Flughafen

Wichtiger Hinweis zur Anstellung Die Siegerland Flughafen GmbH hat die DFS Aviation Services GmbH beauftragt, den Auswahlprozess zur Ausbildung mit anschließender Anstellung eines AFIS-Spezialisten / AFISO (w/m/d) durchzuführen. Das Anstellungsverhältnis wird direkt mit unserem Partnerunternehmen, der Siegerland Flughafen GmbH, geschlossen. Ihre Daten werden ausschließlich für das Bewerbungsverfahren verarbeitet und nur nach erfolgreichem Abschluss des Auswahlverfahrens sowie unter vorliegen Ihrer schriftlichen Zustimmung an den späteren Arbeitgeber, der Siegerland Flughafen GmbH, weitergegeben.Es handelt sich nicht um eine Arbeitnehmerüberlassung.

Was ist AFIS? Aerodrome Flight Information Service (AFIS) gibt Luftfahrzeugführern wichtige Hinweise, die für eine sichere Durchführung von Flügen unabdingbar sind, wie Fluginformationen, meteorologische Informationen, Hinweise zu Navigationshilfen oder mögliche Einschränkungen am Flugplatz.Aufgrund des gestiegenen Luftverkehrs und um die Sicherheit auch an Flugplätzen ohne Fluglotsen zu erhöhen, sind AFIS-Dienste ein zentraler Baustein des "Systems Luftverkehr".

Ihre Aufgaben Zunächst durchlaufen Sie für 6-8 Wochen die AFIS-Grundausbildung bevor Sie mit der praktischen Ausbildung an Ihrem späteren Arbeitsplatz, dem Tower, starten.

Nach dem erfolgreichen Erwerb aller erforderlichen Lizenzen, sind Sie verantwortlich für die Durchführung von Aerodrome Flight Information Services.

Von Ihrem Arbeitsplatz aus führen Sie Flugplatzinformations- und Alarmdienst durch.

Zu Ihren Aufgaben gehört zusätzlich die Übernahme des Wetterbeaobachtungsdienstes.

Sie unterstützen Kolleginnen und Kollegen bedarfsgerecht bei der Umsetzung administrativer Tätigkeiten. Ihr Profil Sie sind luftfahrtbegeistert und besitzen sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse.

Ein gutes Gedächtnis, ein ausgeprägtes räumliches Vorstellungsvermögen und die Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig effizient zu bearbeiten bringen Sie mit.

Verantwortungsbewusstsein, Ausdrucksstärke, Kommunikationsgeschick sowie gute analytische und organisatorische Fähigkeiten bringen Sie mit.

Sie erfüllen die Voraussetzungen zur Erlangung des Gesundheitszeugnisses gem. NfL II 78/01 oder besitzen dieses bereits.

Es ist von Vorteil, wenn Sie über praktische Erfahrungen als Flugleiter oder über eine Pilotenlizenz gem. EASA (LAPL/PPL) oder über ein allgemeines Sprechfunkzeugnis für den Flugfunk (AZF) verfügen.

Besitzen Sie einen gültigen Erlaubnisschein für AFIS-Spezialisten nach FSPersAV können Sie per Direkteinstieg ohne Ausbildung starten.

Ihre Bereitschaft zur Arbeit im Schichtsystem inklusive der Übernahme von Wochenend- und Feiertagsdiensten wird vorausgesetzt. Datenschutz Ihre Daten werden ausschließlich durch die DFS Aviation Services GmbH gemäß der geltenden Datenschutzrichtlinien im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren verarbeitet. Eine Weitergabe Ihrer Bewerbungsunterlagen an die Siegerland Flughafen GmbH erfolgt nur nach Ihrer vorherigen ausdrücklichen Einwilligung im weiteren Verlauf des Bewerbungsprozesses und dem erfolgreichen Abschluss des Auswahlverfahrens.