Event-Tipp: Action beim Flugtag in Sinsheim

Die Faszination des Fliegens hautnah erleben – dazu laden die Mitglieder des FSR Kraichgau am 13. und 14. September Luftfahrtfans, Piloten und flugbegeisterte Familien ein. Einmal mehr ist es dem Verein gelungen, ein buntes Portfolio an Luftfahrzeugen auf den direkt an die Stadt grenzenden Sonderlandeplatz zu locken, darunter Klassiker wie Stampe SV-4, Boeing Stearman, Zlin 526 sowie die russischen Jak-50 und Jak-52, aber auch Exoten wie den Kunstflug-Doppelsitzer Ly-542-K Stösser. Zudem setzen Fallschirmsprung-Vorführungen und Heißluftballone Akzente. Am Abend ist die Modell-Nachtflugshow mit Musik der Modellfluggruppe Stealth Hangar Night Fly einer der Höhepunkte.

Im Kunstflug werden unter anderem eine Formation von Fournier-Motorseglern und Robin Kemter mit seiner SZD-59 zu sehen sein. Darüber hinaus spannen der Oldtimer Doppelraab und die vereinseigene DG-1001 mit Elektroantrieb den Bogen von der Historie zur Gegenwart des Segelflugs. Schließlich ist auch die Bundeswehr ist mit einem Hubschrauber und einem Infostand vor Ort. und das Auto- und Technikmuseum Sinsheim unterstützt das Event mit seltenen Exponaten.