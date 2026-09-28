Kombinierte Ausbildung mit Elektroflugzeugen kommt

Die Kombination von elektrischen und konventionellen Pipistrel-Flugzeugen soll bei der deutschen Flugschule TFC Flight Training zum neun Standard werden. Der slowenische Flugzeugbauer Pipistrel liefert aktuell zwei Pipistrel Explorer an die TFC Flight Training, wodurch die Flugschule zum ersten Explorer-Betreiber in Deutschland wird. Durch die Auslieferung soll die Partnerschaft zwischen Pipistrel und TFC vertieft werden. TFC will mit den Flugzeugen eine moderne Flotte mit Elektroflugzeugen und Maschinen mit konventionellem Verbrennungsantrieb aufbauen, um verschiedene Phasen der Pilotenausbildung optimal in das Ausbildungskonzept zu integrieren.

Optimale Nutzung elektrischer und konventioneller Antriebe Die aktuelle TFC-Flotte umfasst vier Pipistrel Velis Electro und sieben Cessna 152. Mit der Aufnahme des Pipistrel Explorer will TFC seine Flugzeugkapazitäten an die verschiedenen Ausbildungsphasen anpassen und einen besser abgestimmten Ausbildungsweg gewährleisten. Das Basis-Training von Starts und Landungen soll bald überwiegend auf der Velis stattfinden, für Überlandflüge, Tag- und Nacht-VFR-Training (Visual Flight Rules) sowie zum Trudel-Training steigen die Flugschüler auf die Explorer um. Diese Kombination verschafft TFC zudem größere Flexibilität, um die Flugzeugauslastung an spezifische Ausbildungsanforderungen anzupassen.

"Der Pipistrel Explorer ist ein weiterer Schritt auf unserem kontinuierlichen Weg zu einer moderneren und nachhaltigeren Pilotenausbildung", sagte Christian Käufer, CEO von TFC Flight Training laut der Pressemitteilung von Pipistrel. Die Explorer füge sich nahtlos in die übergeordnete Strategie bei TFC ein: moderne Flugausbildung, verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und ein starker Fokus auf Sicherheit und Qualität, so Käufer.

Zukunft für kombinierte Ausbildung Flugschulen prüfen zunehmend, wie eine Kombination aus speziell für diesen Zweck entwickelten Flugzeugen den Lernfortschritt der Schüler, die betriebliche Effizienz und den Umgang mit verschiedenen Technologien fördern kann. Durch den Einsatz sowohl elektrisch als auch konventionell angetriebener Pipistrel-Flugzeuge bei TFC sammeln die Schüler Erfahrungen auf sich ergänzenden Plattformen, während die Schule gleichzeitig ein breiteres Spektrum an Ausbildungsmissionen abdecken kann.