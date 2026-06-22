Klimaschutz mit Hightech-Luftschiff

Mit einem Hightech-Luftschiff will das Unternehmen HyLight mit Sitz in Brétigny-sur-Orge, Frankreich, die Dekarbonisierung in der Luftfahrt voranbringen. Mit dem autonom einsatzfähigen Fluggerät, das mit einem Wasserstoffantrieb ausgerüstet ist, könnten künftig Einsätze wie die Überwachung kritischer Infrastrukturen wie Hochspannungsleitungen oder ähnliches auch in schwer erreichbaren Gebieten ausgeführt werden.
Alternative zu Hubschraubern
"Während Hubschrauber heute noch die Standardlösung für die Überwachung kritischer Infrastrukturen sind, entwickelt HyLight eine autonome, leisere, kostengünstigere und emissionsfreie Alternative", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens, das sein klimaschonend betriebenes Luftschiff jetzt öffentlich präsentierte.
350 Kilometer Einsatzspektrum
Das Fluggerät kann laut Hersteller bei einem einzigen Einsatz bis zu 350 Kilometer Infrastruktur überwachen und inspizieren. Die autonome Technologie soll die Inspektion von Stromnetzen, Gasleitungen, Ölpipelines und Eisenbahninfrastruktur als CO2-arme Alternative zu konventionellen Hubschraubern günstiger und umweltschonender möglich machen. Die Betreiber von Infrastruktur könnten ihren CO2-Fußabdruck mit dem Fluggerät laut HyLight deutlich reduzieren und gleichzeitig die Netzwerküberwachung verbessern. Das Start-up HyLight wurde 2022 gegründet und entwickelt seither autonome Luftschiffe.