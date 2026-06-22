Klimaschutz mit Hightech-Luftschiff

Mit einem Hightech-Luftschiff will das Unternehmen HyLight mit Sitz in Brétigny-sur-Orge, Frankreich, die Dekarbonisierung in der Luftfahrt voranbringen. Mit dem autonom einsatzfähigen Fluggerät, das mit einem Wasserstoffantrieb ausgerüstet ist, könnten künftig Einsätze wie die Überwachung kritischer Infrastrukturen wie Hochspannungsleitungen oder ähnliches auch in schwer erreichbaren Gebieten ausgeführt werden.

Alternative zu Hubschraubern

"Während Hubschrauber heute noch die Standardlösung für die Überwachung kritischer Infrastrukturen sind, entwickelt HyLight eine autonome, leisere, kostengünstigere und emissionsfreie Alternative", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens, das sein klimaschonend betriebenes Luftschiff jetzt öffentlich präsentierte.

350 Kilometer Einsatzspektrum