H55 eröffnet Batteriefabrik in Kanada

Während der deutsche Premium-Autobauer Porsche seine Pläne für eine Giga-Batteriefabrik vor kurzem endgültig begraben hat, eröffnet der Schweizer E-Flight-Pionier H55 den Bau eines neuen Produktionsstandorts für Batterien in Kanada. Das Unternehmen hat in Longueuil, Québec, das Werk zur Herstellung von Batteriepacks für Kleinflugzeuge eingeweiht. Es ist der erste H55-Standort in Nordamerika und soll den Start der Produktionstätigkeit des Unternehmens in Kanada markieren.

H55 sieht wachsende Dynamik bei Elektrifizierung Die Eröffnung des Werks soll laut einer Pressemitteilung "das Engagement von H55 in Kanada und die wachsende Dynamik der elektrischen Luftfahrt" unterstreichen. Der Eröffnung war die H55-Werbe-Kampagne "Across America” vorausgegangen. Mit der neuen Anlage will H55 künftig seine elektrischen Antriebssysteme und Batteriemodule für die Bristell B23 Energic liefern. Wichtige Kunden seien dabei auch Luftfahrtunternehmen wie CAE, Pratt & Whitney Canada und Harbour Air, erklärte der Hersteller. Die Zertifizierung des 100-Kilowatt-Elektroantriebssystems erwartet H55 in Kürze, die ersten Auslieferungen sind für 2026 geplant, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Kanada unterstützt nachhaltige Luftfahrt Das Engagement von H55 in Kanada und Quebec wird von der Bundesregierung, den Provinzregierungen und den Kommunalverwaltungen unterstützt. Kanada soll demnach ein führender Standort für nachhaltige Luftfahrt zu werden. An der Einweihungsfeier nahmen Partner, Kunden, Lieferanten und Politiker sowie Vertreter der Luft- und Raumfahrtindustrie teil. Sowohl die Bristell B23 Energic, die gerade von ihrer USA-Tour zurückgekehrt ist, als auch die eBeaver von Harbour Air wurden bei der Feier präsentiert.

André Borschberg, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von H55, erklärte: "Nach dem kommerziellen Erfolg unserer US-Tour freue ich mich sehr, unsere Batteriemontagelinie in Quebec einweihen zu dürfen. Es spiegelt unsere Entschlossenheit wider, unsere Aktivitäten in Nordamerika auszuweiten und näher an unseren kanadischen Kunden zu sein." Das Erlebnis des elektrischen Fliegens habe bisher jeden Passagier überzeugt, der an Bord einer Bristell B23 Energic geflogen ist.