H55-Batteriespeicher für Regionalflugzeug

Die Triebwerkshersteller Pratt & Whitney Canada und Collins Aerospace wollen ihren RTX Hybrid-Electric Flight Demonstrator auf Basis eines Batteriespeichersystems von H55 noch effizienter machen. Das meldet der Schweizer Spezialist für elektrische Antriebstechnologie in einer Pressemitteilung. Das Antriebskonzept für künftige, klimafreundliche Regionalflugzeuge soll bis zu 30 Prozent sparsamer sein als konventionelle Antriebssysteme.

Flexible Integration in die Flugzeugzelle Der RTX Hybrid-Electric Flight Demonstrator kombiniert einen sparsamen Verbrennungsmotor und einen 1-Megawatt-Elektromotor mit dem Batteriesystem von H55. Dem Energiespeichersystem von H55 kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: Es ist von Grund auf sehr leicht und modular aufgebaut, um eine flexible Integration in die Flugzeugzelle sowie eine optimale Gewichtsverteilung zu ermöglichen. Der Batteriespeicher wurde speziell für die Anforderungen der Luftfahrtzertifizierung entwickelt und basiert auf einer Zellarchitektur, die bereits die entsprechenden Testkampagnen der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) durchlaufen hat.

Kooperation für die Zukunft Rob Solomon, CEO von H55, sieht in der Partnerschaft mit Pratt & Whitney Canada eine wesentliche Kooperation für die Zukunft des Projekts: "Pratt & Whitney Canada hat nicht einfach nur unsere Batterien gekauft: Das Unternehmen hat seinen Demonstrator auf einer Architektur aufgebaut, die H55 bereits seit mehr als 2000 Stunden ohne Zwischenfälle im Flugbetrieb eingesetzt und durch EASA-Testkampagnen validiert hat." Dies sei das Ergebnis von acht Jahren disziplinierter Zertifizierungsarbeit, so Solomon.

Alle Voraussetzungen für CS25-Zertifizierung Die H55-Batteriemodule sollen einen wesentlichen Beitrag zur Zertifizierung elektrischer Antriebsarchitekturen der nächsten Generation leisten. Auch CTO und H55-Mitbegründer Sébastien Demont betonte die Bedeutung für künftige Antriebstechnologien: Das Batteriesystem bilde gemeinsam mit der Technologie von Pratt & Whitney Canada das Herzstück eines hybrid-elektrischen CS25-Demonstrators, der darüber hinaus alle Voraussetzungen für eine EASA-Zertifizierung mitbringe.

Integration in Dash 8-100 Der RTX Hybrid-Electric Flight Demonstrator soll nun zunächst in eine modifizierten De Havilland Canada Dash 8-100 integriert werden und damit die Entwicklung eines alltagstauglichen Hybrid-Antriebs für Regionalflugzeuge weiter voranbringen.