Carl-Friedrich Schmidt ist neuer OUV-Präsident

Der neue OUV-Präsident Carl-Friedrich Schmidt hat ein eingespieltes Team an seiner Seite, denn weitere Mitglieder des Präsidiums wurden bei der Versammlung im Amt bestätigt. Andreas Kronauer bleibt Vizepräsident, Erik Kolb ist weiterhin Schatzmeister und Thomas Schaeffler bleibt Vorsitzender des Projektausschusses. Auf dem Foto oben sind die vier in dieser Reihenfolge von links nach rechts zu sehen.

Der neue Präsident Carl-Friedrich Schmidt ist Berufsmusiker und arbeitete viele Jahre als Trompeter in einem Sinfonieorchester. Seine von ihm gebaute "Breezy" machte ihn in der deutschen Fliegerszene bekannt. Er ist CPL-Inhaber mit Lehrberechtigung und war bereits seit einigen Jahren verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der OUV.

Gemeinnütziger Verein auf breiter Basis Die "Deutsche Gesellschaft zur Förderung des Flugzeugeigenbaus in Deutschland" hat seit ihrer Gründung 1968 durch Claudius Dornier jr., der auch ihr erster Präsident war, hunderte Flugzeuge zusammen mit ihren Erbauern erfolgreich in die Luft gebracht und zugelassen. Die OUV ist eine gemeinnützige Organisation, die zwei Schallpegel-Messstellen und eine dezentral agierende CAO betreibt. Die ehrenamtlich tätigen Luftfahrt-Ingenieure und Prüfer des 1200 Mitglieder starken Vereins betreuen in enger Zusammenarbeit mit dem LBA die unterschiedlichsten Flugzeugbauprojekte von der kompletten Eigenkonstruktion bis zum vorgefertigten Kit als Schnellbausatz.

Erfahrungsaustausch auf Tagungen und Fly-ins Jedes Jahr im März findet das Frühjahrstreffen im Forum des Technik Museums in Speyer statt. Im Rahmen dieser zweitägigen Veranstaltung gibt es eine Reihe von Vorträgen, deren Themen von ausgewählten technischen Informationen zum Selbstbau über die Schilderung einzelner Bauprojekte bis hin zu Flugberichten und Präsentationen externer Referenten reichen.

Für das jährliche OUV-Sommertreffen reisen die Selbstbauer meist mit ihren fertigen oder zum Teil noch in der Erprobung befindlichen Flugzeugen zum Erfahrungsaustausch an. Dieses Fly-in findet abwechselnd auf verschiedenen Flugplätzen statt und wird ergänzt durch eine Baubewertung der Projekte mit anschließender Preisverleihung. Alle Veranstaltungen der OUV sind öffentlich, der Eintritt ist frei.