Der kanadische Flugzeughersteller Bombardier hat in seinem Service-Center in London Biggin Hill die erste Global 8000 an seinen langjährigen Kunden Vista übergeben. Allerdings handelte es nicht um ein Neuflugzeug: Die Zeremonie markierte viel mehr den Beginn der Umrüstung der Global-7500-Flotte von Vista auf den neuesten Stand der Global 8000. Geplant sind ab sofort zwei Umrüstungen pro Monat. Bis zum Jahresende sollen alle 18 Global 7500 des Operators dem neuen Standard der noch reichweitenstärkeren Global 8000 entsprechen. Darüber informiert Bombardier in einer Pressemitteilung.Die Global 8000 schafft – der Name ist Programm – 8000 Nautische Meilen nonstop und wird vom Hersteller mit einer Höchstgeschwindigkeit von Mach 0.95 als schnellstes Zivilflugzeug seit der Concorde beworben. Am 19. Dezember 2025 hat die Global 8000 die Zulassung der US-Luftfahrtbehörde FAA erhalten, gefolgt von der europäischen EASA-Zertifizierung am 23. Januar 2026. Die Musterzulassung Transport Canada liegt seit dem 5. November 2025 vor."Die Global 8000 zeichnet sich als ein Flugzeug aus, das keine Kompromisse eingeht und unübertroffene Geschwindigkeit, außergewöhnlichen Komfort sowie branchenführende Flugleistung bietet. Mit der Aufnahme der Global 8000 in ihre Flotte wird Vista ihren Kunden das Beste bieten, was in der Branche möglich ist", sagte Eric Martel, President und CEO von Bombardier.Thomas Flohr, Gründer und Vorsitzender von Vista, ergänzte: "Diese Entwicklungen markieren einen weiteren wichtigen Meilenstein in Vistas kontinuierlichem Engagement, die fortschrittlichste Flotte in der privaten Luftfahrt zu betreiben. Für unsere Mitglieder bedeuten höhere Geschwindigkeit und größere Reichweite direkte praktische Vorteile, wie das schnellere Erreichen ihres Ziels oder effizienteres Reisen mit Direktflügen. Da immer mehr Mitglieder weiter und häufiger fliegen, ermöglichen uns diese Fähigkeiten, größere Flexibilität zu bieten und gleichzeitig die Beständigkeit und den Service aufrechtzuerhalten, die Vista auszeichnen."Die beiden Unternehmen verbindet eine langjährige Geschäftsbeziehung. So hat Vista am 11. Februar 2026 über die Bestellung über 40 Challenger 3500 mit Optionen für weitere 120 Jets informiert.Die Vista Global Holding Limited mit Hauptsitz in Dubai gehört nach eigenen zu den weltweit führende Unternehmen im Bereich der Geschäftsluftfahrt. In Deutschland rückte Vista Anfang 2022 durch die Übernahme von Air Hamburg in den Fokus.