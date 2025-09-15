Das Team hat den Rollout der ersten serienkonformen Cessna Citation Ascend gefeiert. Der Business Jet gehört zur 560XL-Familie und soll die Nachfolge der Citation XLS+ antreten. Vorgestellt wurde die Citation Ascend im Mai 2023 auf der European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE) in Genf. Der Prototyp P1 ist im Juni 2024 zum ersten Mal geflogen. Textron Aviation geht in einer Pressemitteilung davon aus, dass die Zulassung durch die Federal Aviation Administration noch in diesem Jahr vorliegen wird.
"Heute ist ein großer Festtag, und ich danke allen, die daran mitgewirkt haben, dass wir diesen Punkt erreicht haben. Es ist Ihre Handwerkskunst, die solche Meilensteine immer wieder möglich macht", sagte Todd McKee, Senior Vice President, Integrated Supply Chain.
In die Entwicklung der Ascend ist laut Hersteller das Feedback der Kunden eingeflossen. Passagiere und Crew sollen viele der Annehmlichkeiten genießen, die auch in Citation Latitude und Longitude zu finden sind. Textron Aviation nennt vor allem die Kabine mit flachem Boden, die großzügige Beinfreiheit und die Flexibilität des Innenraums. An Bord sind in der Serie 19 USB-Ladeanschlüsse und drei Universalsteckdosen. Das Flugzeug verfügt über eine Standard-Sitzkonfiguration für neun Passagiere. Angetrieben wird der Jet von zwei Pratt & Whitney Canada PW545D-Triebwerken. Das Cockpit ist mit dem Garmin G5000 samt Autothrottle ausgestattet.