Premiere bei Daher: TBM 980 jetzt mit Garmin G3000 PRIME

Daher Aircraft hat an seinem Stammsitz im französischen Tarbes die neue Generation seiner Single-Turboprop vorgestellt. Die Neue heißt TBM 980 und ist bereits von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) zertifiziert – die Validierung der Zulassung durch die US-Luftfahrtbehörde FAA liegt ebenfalls vor. Noch in diesem Monat möchte Daher mit der Auslieferung der TBM 980 beginnen. Die Premiere, bei der Kunden, Partner, Behördenvertreter und Mitarbeiter des Unternehmens anwesend waren, wurde per Live-Stream übertragen. "Das Motto unserer TBM 980, ‚Fly Differently‘, ist mehr als nur ein Slogan, denn dieses Flugzeug definiert die Art und Weise, wie Piloten und ihre Passagiere fliegen möchten, neu. Das Flugzeug ist intuitiver und einfacher zu bedienen", versprach Nicolas Chabbert, CEO von Daher Aircraft.

Die Neuerungen betreffen vor allem das Cockpit, das mit dem Garmin G3000 PRIME aufgewertet wurde. Garmin – in Tarbes vertreten durch Carl Wolf, Vice President Aviation Sales, Marketing, Porgrams & Support – hatte die Avioniksuite im Oktober 2024 vorgestellt. Im März 2025 hat der Schweizer Flugzeughersteller Pilatus die Turboprop PC-12 PRO mit der neuen Avionik ausgestattet.

Daher Aircraft Das Garmin G3000 PRIME ist das Herzstück der neuen TBM 980.



Intuitive Bedienung des Garmin G3000 PRIME Die Benutzeroberfläche des Garmin 3000 PRIME soll die Ergonomie im Cockpit weiter verbessern. Den Piloten stehen drei 14-Zoll-Touchscreen-Displays zur Verfügung, die durch individuelle Einstellungen und eine optimierte Benutzeroberfläche die Arbeitsbelastung reduzieren sollen. Im Rahmen der Keynote wurde die Bedienung demonstriert – dabei wurde die Einfachheit der Avionik mit dem App-basierten Konzept eines iPads verglichen. Piloten können schnell auf wichtige Funktionen zugreifen, ohne durch mehrere Menüs navigieren zu müssen.

Bereits von früheren Generationen bekannt – zuletzt hatte Daher im April 2022 die TBM 960 auf den Markt gebracht – ist der e-copilot als Kern des auf Garmin-Technologie basierten Sicherheitskonzepts bekannt. Dazu gehören unter anderem Vereisungsschutz, Überwachung des sicheren Flugbereichs, der Notabstiegsmodus sowie die bei Daher HomeSafe genannte automatische Notlandungsfunktion. Die TBM 980 ist außerdem mit Garmins digitalem Radar GWX 8000 ausgestattet, das eine 3D-Profilierung von Sturmzellen ermöglicht.

Daher Aircraft Die Kabine bietet Platz für sechs Passagiere, die via Starlink online gehen können.



Via Starlink über den Wolken online Neu ist auch die Konnektivität durch ein Starlink Satelliten-Internetterminal, das über eine im Cockpit installierte Halterung und einen 100-Watt-USB-C-Anschluss betrieben wird. Darüber werden mehrere digitale Dienste ermöglicht, darunter Garmin PlaneSync. Über die App Me&MyTBM können Betreiber den Status ihres Flugzeugs aus der Ferne einsehen und Datenbanken werden automatisch aktualisiert. Während ein Upgrade der Avionik bei älteren Generationen nicht vorgesehen ist, soll sich der Online-Zugang via Starlink nachrüsten lassen.

Für die Passagiere gibt es USB-C-Anschlüsse mit 100 Watt Ladeleistung für mobile Geräte sowie ein verbessertes Display mit Informationen zum aktuellen Flug.

Digitale Triebwerkskontrolle Geblieben ist der von der TBM 960 bekannte Antrieb: Unter der Cowling arbeitet das Turboprop-Triebwerk PT6E-66XT von Pratt & Whitney Canada, das einen Fünfblatt-Propeller von Hartzell antreibt – beide werden durch ein FADEC-System gesteuert. Die maximale Reisegeschwindigkeit gibt der Hersteller weiterhin mit 330 Knoten an, die Reichweite beträgt 1730 Nautische Meilen.

"Die TBM 980 ist das sechste Flugzeug, das Daher in der TBM 900-Serie auf den Markt gebracht hat, seit wir 2014 die TBM-Produktlinie übernommen haben. Dies unterstreicht unser Engagement für die Weiterentwicklung dieser Flugzeugfamilie durch die kontinuierliche Anwendung von Innovationen und unsere enge Zusammenarbeit mit wichtigen Zulieferern", sagte Didier Kayat, Vorsitzender und CEO von Daher.

Tests unter extremen Bedingungen Im Rahmen des 200 Flugstunden umfassenden, im Sommer 2024 begonnenen Zulassungsprogramms haben die Testpiloten die Turboprop auch in Agadir, Marokko, unter extremen Bedingungen zwischen 40 Grad Celsius am Boden und 50 Grad Celsius unter dem Gefrierpunkt im Reiseflug getestet. Jetzt ist die TBM 980 ist für den "PRIST-freien" Betrieb zugelassen, es sind also keine Enteisungszusätze im Kraftstoffsystem erforderlich.

Erste Auslieferungen der TBM 980 sollen in Kürze erfolgen. Zugeschaltet war während des Events auch der TBM-Stammkunde Dr. Ian Fries: Er bestellte seine TBM 980 kurzerhand aus dem Cockpit seines Flugzeugs, während er in Flugfläche 240 über Florida unterwegs war. Er erwartet seine Neue im März.

Neues Werk in Florida Die Online-Präsentation gewährte auch einen Einblick in die wirtschaftlichen Pläne des Unternehmens. 2027 soll ein neues Werk in Stuart, Florida, in Betrieb gehen, um die Fertigungskapazitäten zu erweitern. Bis zum 31. Dezember 2025 wurden weltweit 1294 TBM-Flugzeuge ausgeliefert. Gut zu wissen: Die TBM 980 ist das erste Flugzeug, das unter dem Namen Daher Aircraft zertifiziert wurde. Im Rahmen der Umstrukturierung der Muttergesellschaft Daher Group im Rahmen ihres Strategieplans "Takeoff 2027" wurde Daher Aircraft zur rechtlichen Struktur, die die Aktivitäten im Zusammenhang mit den Flugzeugproduktlinien des Unternehmens zusammenfasst, heißt es in einer Pressemitteilung.