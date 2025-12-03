Neu in der Business Aviation: Avinex Aviation startet in Augsburg

Avinex Aviation bezeichnet sich selbst in einer Pressemitteilung als "neue Premiummarke in der Business Aviation". Der Anspruch sei es, "Executive Air Travel" neu zu definieren: intelligent, stilvoll und kompromisslos sei man auf eine hochwertige Kundenerfahrung ausgerichtet.

Die Flotte besteht aus drei Business Jets und zwei Turboprops: Am Start sind zwei aktuelle Pilatus PC-24 des Schweizer Herstellers Pilatus, zwei Single-Turboprops Pilatus PC-12 NGX und eine Gulfstream G280.

Für den Flugbetrieb arbeitet Avinex Aviation mit der Air Alliance Aviation GmbH zusammen, einem etablierten Operator und Pilatus-Händler mit Sitz am Flughafen Siegerland. Air Alliance übernimmt den operativen Part, kümmert sich also um die Flight Operations, um die Wartung im Rahmen einer CAMO und stellt die Piloten bereit. Die Pilatus-Flugzeuge fliegen im Rahmen des AOC von Air Alliance, während für den Betrieb der G280 ein anderer, nicht genannter Partner an Bord ist. Avinex Aviation ist ein eigenständiges Unternehmen und keine Tochter von Air Alliance Aviation, sagt Geschäftsführer Maik Freitag auf Nachfrage.