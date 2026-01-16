Mit Autothrottle: Indienststellung der Cessna Citation M2 Gen2

Lannie O’Bannion, Senior Vice President, Sales & Marketing, sagte in einer Pressemitteilung: "Die M2 Gen2 ist als meistverkaufter Light Jet in ihrem Segment führend und setzt Maßstäbe in Sachen Leistung und Innovation. Mit der jetzt verfügbaren Autothrottle-Technologie von Garmin profitieren Piloten von einem intuitiveren und effizienteren Flugerlebnis, das jede Reise zu einem besonderen Erlebnis macht."

Die in das Garmin G3000 integrierte automatische Schubregelung unterstützt den Piloten und schützt vor Über- und Unterschreitungen der Geschwindigkeit. Das schafft zusätzliche Ressourcen, damit sich die Piloten auf weitere betriebsrelevante Aktivitäten im Cockpit konzentrieren können. Die M2 Gen2 verfügt über eine aufgewertete Innenausstattung mit Ambientebeleuchtung, beleuchteten Getränkehaltern und einem optionalen klappbaren Seitensitz, der in zusätzlichen Stauraum umgewandelt werden kann. Zudem verfügt die Kabine über kabellose Lademöglichkeiten und USB-A-Anschlüsse an jedem Sitz sowie USB-C-Anschlüsse in zwei Kombi-Steckdosen. Maximal acht Passagiere können mitfliegen. Im Cockpit wurde die Beinfreiheit für den Copiloten um einige Zentimeter vergrößert.