Jet Aviation feiert 30 Jahre Präsenz in Singapur

Im Jahr 1995 wurde Jet Aviation Singapur gegründet – es war der erste Standort des Unternehmens in Asien. Der Standort wurde im folgenden Jahr auf der Singapore Airshow offiziell eröffnet. Jet Aviation ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von General Dynamics mit mehr als 4500 Mitarbeitern und 50 Standorten weltweit. Das Angebot umfasst Flugzeugmanagement, Flugzeugverkauf, Charter, Ausrüstung, Regierungsprogramme, FBO, Wartung und Personalbeschaffung. Der erste Standort wurde 1967 in Basel eröffnet.

Wie Jet Aviation mitteilt, ist der der Standort Singapur im Laufe der Jahre auf heute rund 300 Mitarbeiter gewachsen, um den sich ändernden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Dazu gehören die Ausweitung der FBO-Dienstleistungen auf den Flughafen Changi im Jahr 2006, die Eröffnung eines 5000 Quadratmeter großen Wartungshangars im Jahr 2014 und eines dritten 3850 Quadratmeter großen Hangars im Jahr 2017. 2023 führte der FBO in Zusammenarbeit mit FlyORO vor Ort nachhaltigen Flugkraftstoff ein und erreichte Ende 2024 die IS-BAH-Zertifizierung der Stufe 3. In diesem Jahr gab das Unternehmen außerdem bekannt, dass Jet Aviation Singapur als dritter Jet Aviation-Standort dem Airbus Corporate Jets Service Center Network beigetreten ist und das einzige Mitglied des Service Center Network im asiatisch-pazifischen Raum ist.