Gulfstream G300 startet zum Erstflug

Die erste G300 hat am 5. Dezember um 8:05 Uhr Ortszeit vom Ben Gurion International Airport bei Tel Aviv zum ersten Mal die Erde verlassen. Zwei Stunden und 25 Minuten dauerte der Erstflug, der mit einer Geschwindigkeit von Mach 0,75 in einer Höhe von 30.000 Fuß (9144 m) absolviert wurde. Damit fällt für Gulfstream Aerospace der Startschuss für das Flugtestprogramm, wenngleich es keine Aussagen zum weiteren Zeitplan gibt.

Gulfstream hat die G300 als Nachfolgerin der G280 am 30. September im Rahmen eines Kundenevents am Stammsitz in Savannah, Georgia, vorgestellt. Vor dem Erstflug absolvierte das Programm mehr als 2000 Teststunden am Boden. Zwei weitere Testflugzeuge befinden sich in Produktion. Die G300 wird wie die G280 beim langjährigen Partner Israel Aerospace Industries gebaut und nach einem Überführungsflug als "Rohling" in den USA ausgestattet.

Die G300 verfügt nach Angaben des Herstellers über den größten Innenraum im Super-Midsize-Segment. Typisch Gulfstream: Durch zehn ovale Panoramafenster gelangt viel Tageslicht in die Kabine, die Platz für bis zu zehn Passagiere bietet und über zwei Wohnbereiche, eine Galley und reichlich Stauraum für Gepäck verfügt. Ist die G300 in 41.000 ft (12.497 m) Höhe unterwegs, entspricht der Druck in der Kabine einer Höhe von 1463 Metern in der Atmosphäre – Bestwert in dieser Klasse, sagt Gulfstream. Geatmet wird zu 100 Prozent Frischluft, gereinigt durch ein Plasma-Luftionisierungssystem, so das Versprechen. Selbstredend soll es an Bord flüsterleise zugehen.

Die G300 bietet kann 3600 Nautische Meilen (6667 km) bei Mach 0.80 ohne Tankstopp zurücklegen. 3000 Nautische Meilen (5556 km) nonstop sind bei Mach 0.84 möglich. Die Kombination aus den gepfeilten Flügeln und den beiden Honeywell HTF7250G-Triebwerken soll für eine hohe Effizienz sorgen.

Die Piloten profitieren vom Harmony Flight Deck: Es verfügt über sechs Touchscreens in Verbindung mit Phase-of-Flight-Intelligenz und ein Synthetic Vision-Primary Flight Display, das Landebahnen und Gelände dreidimensional darstellt. Zudem ist das hauseigene Predictive Landing Performance System an Bord.