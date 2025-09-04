Garmin-Upgrade: Autoland und Autothrottle für King Air 350 zugelassen

Betreiber der Turbinen-Zweimot King Air 350 können ihrem Flugzeug ein Upgrade spendieren. Der Avionikhersteller Garmin informiert in einer Pressemitteilung über die von der Federal Aviation Administration (FAA) genehmigte Nachrüstung von Autoland und Autothrottle. King Air-Piloten profitieren zusätzlich von Garmins Sicherheitsfunktionen, beispielsweise Synthetic Vision Technology (SVT) oder Runway Occupancy Awareness (ROA), heißt es.

Autoland kann in Notfällen – etwa, wenn der Pilot handlungsunfähig wird – das Flugzeug automatisch auf dem nächstmöglichen Flugplatz landen. Dafür analysiert das System Wetterdaten, Treibstoffreserven, Flughafeneigenschaften und Hindernisse. Mit der jetzt erteilten Zertifizierung ist die King Air 350 das größte Flugzeugmodell, das mit Garmin Autoland ausgestattet werden kann – und das elfte Modell insgesamt.

Ebenfalls neu an Bord von King Air 300 und 350 ist Garmins Autothrottle-System, also eine automatische, elektronisch gesteuerte Schubregelung. Es entlastet die Piloten, indem es die Triebwerksleistung während aller Flugphasen reguliert. Es schützt die beiden PT6-Propellerturbinen vor Überhitzung oder einem Überschreiten der Drehzahl. Bei Notfällen wie einem Triebwerksausfall greift Autothrottle unterstützend ein.

"Fast 1000 Betreiber der King Air profitieren mittlerweile von den Möglichkeiten, die ihnen das G1000-Upgrade bietet. Diese Ankündigung eröffnet vielen dieser Flugzeuge einen direkten Weg zur Ausstattung mit Autothrottle und Autoland. Diese Zertifizierung markiert auch das bislang größte mit Autoland ausgestattete Flugzeug und ist das elfte Flugzeugmodell, das mit dieser potenziell lebensrettenden Technologie zertifiziert wurde", sagte Carl Wolf, Vice President Aviation Sales, Marketing, Programs & Support bei Garmin.