G500 und G600: EASA-Zulassung für Steilanflüge

Business Aviation
Fluggeräte

EASA-Zulassung erteilt
Gulfstream G500 und G600 haben von der EASA die Zulassung für Steilanflüge erhalten. Dadurch wird der Betrieb an noch mehr Flughäfen weltweit möglich.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.01.2026
Foto: Gulfstream Aerospace / Paul Bowen

Bereits in den Jahren 2023 und 2024 haben die beiden Langstreckenjets Gulfstream G500 und G600 die Zertifizierung für steile Anflüge von der US-Luftfahrtbehörde FAA erhalten – jetzt folgte die Zertifizierung der EASA für europäisch zugelassene Flugzeuge. Um diese Zertifizierungen zu erhalten, demonstrierten beide Flugzeuge ihre Fähigkeiten für steile Anflüge mit Langsamflug und Kurzlandungen am London City Airport in England und am Flughafen Lugano in der Schweiz. Darüber informiert Gulfstream Aerospace in einer Pressemitteilung.

"Unsere Kunden profitieren bereits von der bahnbrechenden Leistung und Effizienz der G500 und G600. Mit der nun erreichten EASA-Zertifizierung für steile Anflüge sind wir stolz darauf, europäischen Betreibern eine noch größere Flexibilität ihrer Flotte bieten zu können, indem wir ihnen Zugang zu abgelegeneren Flughäfen und Zielen auf der ganzen Welt ermöglichen", sagte Mark Burns, Präsident von Gulfstream.

Weltweit sind laut Hersteller mehr als 350 Flugzeuge der Typen G500 und G600 im Einsatz. Die Flotte hat demnach insgesamt mehr als 350.000 Flugstunden, 173.000 Landungen und mehr als 120 Geschwindigkeitsrekorde zwischen zwei Städten erzielt.