G500 und G600: EASA-Zulassung für Steilanflüge

Bereits in den Jahren 2023 und 2024 haben die beiden Langstreckenjets Gulfstream G500 und G600 die Zertifizierung für steile Anflüge von der US-Luftfahrtbehörde FAA erhalten – jetzt folgte die Zertifizierung der EASA für europäisch zugelassene Flugzeuge. Um diese Zertifizierungen zu erhalten, demonstrierten beide Flugzeuge ihre Fähigkeiten für steile Anflüge mit Langsamflug und Kurzlandungen am London City Airport in England und am Flughafen Lugano in der Schweiz. Darüber informiert Gulfstream Aerospace in einer Pressemitteilung.

"Unsere Kunden profitieren bereits von der bahnbrechenden Leistung und Effizienz der G500 und G600. Mit der nun erreichten EASA-Zertifizierung für steile Anflüge sind wir stolz darauf, europäischen Betreibern eine noch größere Flexibilität ihrer Flotte bieten zu können, indem wir ihnen Zugang zu abgelegeneren Flughäfen und Zielen auf der ganzen Welt ermöglichen", sagte Mark Burns, Präsident von Gulfstream.