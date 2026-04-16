Das Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie (IISB) hat seinen ersten elektrischen Flugmotor vorgestellt. Mit einer Leistung von 750 Kilowatt und einem Drehmoment von 350 NM spielt der Motor in der Liga von Turboprop-Antrieben angesiedelt. Das Gewicht des Permanentmagnet-Motors beträgt 94 Kilogramm, was einer Leistungsdichte von 8kW/kg entspricht. Zur Gewichtsreduktion trägt der Einsatz von 0,15 mm dünnem NO15-Stahl bei. Die maximale Leistung liegt bei 21.000 U/min an, die über ein Getriebe auf Propellerdrehzahl untersetzt werden. Gekühlt wird der Motor über eine Öleinspritzung. Eine Besonderheit sind die so genannten "Haarnadelwicklungen" im Stator. Anstelle von gewickeltem Kupferdraht werden haarnadelähnliche Kupferelemente eingepresst, was zu einer effizienteren Raumausnutzung führt. Der Statorkern ist in vier getrennte Segmente mit jeweils eigener Steuerung aufgeteilt, was die Fehlertoleranz verbessert und eine höhere Wechselrichterstromkapazität unterstützt, teilt das IISB mit.Der Motor ist im Rahmen des Clean-Aviation-Projekts AMBER entstanden, dessen Ziel die Entwicklung eines hybrid-elektrischen Zwei-Megawatt-Antriebs mit Wasserstoff-Brennstoffzelle für künftige Regionalflugzeuge ist.