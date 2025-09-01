Erster Kunde übernimmt seine Gulfstream G800

Gulfstreams neues Flaggschiff gilt als der Business Jet mit der größten Reichweite am Markt – am 16. April 2025 hatten die Federal Aviation Administration (FAA) und die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) dem Muster gemeinsam die Zulassung erteilt. Mit der Übergabe an einen nicht genannten Kunden ist nun auch die Indienststellung erfolgt. Das Flugzeug wurde im Gulfstream-Ausbauwerk in Appleton, Wisconsin, ausgestattet. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

"Wir haben eine erstaunliche Nachfrage nach der G800 festgestellt, und das gesamte Gulfstream-Team freut sich darauf, mit den Auslieferungen an unsere Kunden zu beginnen. Die G800 wird mit einer außergewöhnlichen Programmreife in Dienst gestellt, genau wie zuvor die Gulfstream G700. Wir freuen uns darauf, dass Kunden auf der ganzen Welt die bemerkenswerten Fähigkeiten und den Komfort der Kabine dieses Flugzeugs erleben können. Ich gratuliere dem Gulfstream-Team in Appleton – und den mehr als 21.000 Gulfstream-Mitarbeitern weltweit – zu dieser bedeutenden Leistung, ein weiteres Qualitätsprodukt aus unserer Flugzeugfamilie der nächsten Generation ausgeliefert zu haben", sagte Mark Burns, President von Gulfstream.