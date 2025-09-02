Embraer liefert den 2000. Business Jet aus

Ein nicht genannter Kunde – es handelt sich um ein Unternehmen mit eigenem Flugbetrieb – hat bei der Feier in Melbourne, Florida, mit seiner neuen Praetor 500 gleichzeitig den 2000. Business Jet von Embraer in Empfang genommen. Darüber informiert der Flugzeughersteller in einer Pressemitteilung.

"Die Auslieferung unseres 2000sten Geschäftsflugzeugs ist mehr als nur eine Meilenstein-Zahl. Sie ist ein eindrucksvoller Beweis für die Stärke unseres Produktportfolios, unser unerschütterliches Engagement für unsere Kunden und die Hingabe unserer Mitarbeiter, die mit Stolz jedes einzelne Flugzeug bauen", sagte Michael Amalfitano, President und CEO von Embraer Executive Jets. Der Erfolg festige die Position von Embraer als "weltweit führendes Unternehmen in der Geschäftsluftfahrt".

Embraer Executive Jets Der 2000. Business Jet aus dem Hause Embraer ist eine Praetor 500.

Embraer hatte Praetor 500 und 600 im Oktober 2018 als Doppelprogramm auf der Messe NBAA-BACE in Orlando, Florida, als Nachfolger der Legacy-Reihe angekündigt. Ein Jahr später lagen die Zulassung der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA und ihres europäischen Pendants EASA vor. Das Flugzeug bietet eine Reichweite von 3340 Nautischen Meilen (6186 km) mit vier Passagieren an Bord. Die Praetor 500 ist laut Hersteller für Nonstop-Flüge von einem Ende Nordamerikas zum anderen konzipiert, beispielsweise von Miami nach Seattle oder von Los Angeles nach New York. Die Jets bieten moderne Technologien, die sonst eher in größeren Jets zu finden sind, zum Beispiel Fly-by-Wire mit aktiver Turbulenzreduzierung.