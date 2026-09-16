Der HondaJet Echelon bekommt Flügel

Der HondaJet Echelon wird im Vergleich zum aktuellen HondaJet HA-420 über eine größere Kabine mit Platz für bis zu neun Passagiere verfügen. 2021 hat die Honda Aircraft Company das Konzept vorgestellt, 2023 folgte nach einer Befragung der Kunden die Bestätigung, dass das Projekt realisiert wird. Der neue Light Jet soll für den Single-Pilot-Betrieb zertifiziert werden Light und mit 2865 Nautischen Meilen genug Reichweite bieten, um die USA nonstop von Küste zu Küste zu überqueren. Dabei sollen Designmerkmale des bewährten HondaJet – etwa die auf den Flügeln montierten Triebwerke (Over-the-Wing Engine Mount) – in ein neues Marktsegment übertragen werden, informiert das Unternehmen aus Greensboro, North Carolina. Der Meilenstein in Form der Flügelmontage spiegele die Fortschritte im Entwicklungsprogramm des HondaJet Echelon wider.

Die Honda Aircraft Company hat ihren ursprünglichen Zeitplan korrigiert und plant den Erstflug derzeit für das Jahr 2028, gefolgt von der Zulassung mit ersten Auslieferungen im Jahr 2031. Der aktualisierte Zeitplan berücksichtigt Terminanpassungen bei den Zulieferern sowie laufende Entwicklungsaktivitäten, um sicherzustellen, dass das Flugzeug den höchsten Qualitäts- und Leistungsstandards entspricht, heißt es.

Honda Aircraft Company Mit dem Echelon möchte Honda Aircraft einen besonders effizienten und reichweitenstarken Light Jet auf den Markt bringen.

Die strukturellen Testaktivitäten sind weit fortgeschritten, wobei die Tests an Schlüsselkomponenten abgeschlossen sind. Für die Integration der Systeme steht eine Anlage mit einer voll funktionsfähigen Cockpit-Testumgebung bereit. Wichtige Flugzeugsysteme werden somit evaluiert, bevor das Testflugzeug abhebt. Auch die Fertigungsaktivitäten haben laut Hersteller an Fahrt gewonnen: Mehr als 70 Prozent der für die Erstmontage benötigten Teile sind vorrätig. Für die Fertigung des Echelon stehen mittlerweile mehr als 8000 Quadratmeter zur Verfügung.