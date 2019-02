Erst im Januar hatte der französische Hersteller von Business Jets die Übernahme der weltweiten Maintenance-Aktivitäten von Luxaviation-Tochter ExecuJet bekannt gegeben. Mit der jetzt erfolgten Übernahme der Instandhaltungsaktivitäten des MRO-Anbieters TAG Aviation möchte Dassault Aviation sein europäisches Service-Center-Netzwerk weiter stärken, teilt das Unternehmen mit.

„Mit TAG Maintenance Services möchten wir ein hervorragendes Netzwerk weiter entwickeln und die Kunden von TAG mit der gleichen Verpflichtung zur Servicequalität unterstützen und gleichzeitig den Anteil der von der Dassault-Gruppe kontrollierten Wartungsaktivitäten von Falcon-Jets ausbauen“, sagt Eric Trappier, Chairman und CEO von Dassault Aviation.

Mansour Ojjeh, President der TAG Group, Mehrheitsaktionär der TAG Aviation, ergänzt: „Wir haben in den vergangenen 20 Jahren daran gearbeitet, eine qualitativ hochwertige Instandhaltungsorganisation aufzubauen, die sich auf die Produktlinien von Dassault und Bombardier spezialisiert hat. In dieser Zeit haben wir eine enge Beziehung zu Dassault Aviation aufgebaut, die auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt basiert. Angesichts der Herausforderungen, denen sich unabhängige MROs im aktuellen Branchenumfeld gegenübersehen, freuen wir uns, dieses Segment der TAG Aviation an ein angesehenes Unternehmen verkaufen zu können, das seine Mitarbeiter schätzt und die hohen Standards der TAG teilt.“

Die Integration der geschäftlichen Aktivitäten soll in den nächsten Monaten stattfinden, sobald alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen.