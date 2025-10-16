Atlas Air Service: Vertrieb für Textron Special Missions Aircraft

Die Atlas Air Service AG hat ein neues Standbein: Jüngst wurde das Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Ganderkesee und Standorten in Bremen, Augsburg und Altenrhein von Textron Aviation zum Authorized Sales Representative for Special Mission Aircraft ernannt. Darüber informierte AAS in einer Pressemitteilung. Textron zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Geschäftsreiseflugzeugen und ist bekannt für die Modelle Beechcraft King Air, Cessna Citation und Cessna Caravan. Diese Modelle stehen für ihre robusten, flexiblen und wirtschaftlich guten Eigenschaften und machen sie damit zur idealen Basis für anspruchsvolle Sondermissionsflugzeuge.

Die Atlas-Gruppe verfügt über jahrzehntelange technischen Expertise in der Wartung von Beechcraft- und Cessna-Flugzeugen und kann auch auf erfolgreiche Projekte im Bereich Sondermissionsumbauten verweisen. Daher sieht sich Atlas als perfekter Partner für Textron Aviation. Künftig können demnach auch am Standort Bremen Umrüstungen zu Sondermissionsflugzeugen für diese Flugzeugmuster installiert und so passgenaue Lösungen für eine Vielzahl spezieller Einsatzbereiche realisiert werden.

Zu den Missionsprofilen der Spezialflugzeuge von Textron zählen Luftraum- und Seeüberwachung, Grenzkontrolle, Search and Rescue, Luftambulanzdienst sowie Umweltschutz-, Trainings- und Regierungsflüge. Über die Flugzeugumrüstung für die genannten Einsatzbereiche hinaus ist Atlas Air Service befugt, auch komplexe Installationen von Textron Aviation Hersteller-Kits wie Extended Nose, Drop Hatch oder Extended Range am Standort Bremen zu integrieren. Als Authorized Sales Representative for Special Mission Aircraft erhält Atlas Air Service zusätzlich die Autorisierung zum Verkauf dieser maßgeschneiderten Sondermissionsflugzeuge.

"Wir sind stolz darauf, Teil des Textron Aviation-Netzwerks für den Umbau und Verkauf von Flugzeugen zu sein, die für Sondermissionen eingesetzt werden", ließ sich Nicolas von Mende, CEO der Atlas Air Service AG, zitieren. "Diese strategische Kooperation unterstreicht nicht nur unsere langjährige Expertise mit Geschäftsreiseflugzeugen und den Sondermissionsumbauten, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten der strategischen Geschäftsentwicklung."