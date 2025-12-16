Aerowest erweitert seine Flotte um eine Cessna Citation Encore+

Nachdem im Mai 2025 eine zusätzliche Cessna Citation Latitude die Flotte von Aerowest verstärkt hat, kommt im Dezember eine weitere Cessna 560 Citation Encore+ hinzu. Der Business Jet wird hauptsächlich für Flüge mit Organen und medizinischen Teams eingesetzt. Der Neuzugang ergänzt die beiden bereits im Unternehmen vorhandenen Citation Encore+. Darüber informiert der Operator mit Sitz am Flughafen Hannover in einer Pressemitteilung.

"Als führender Anbieter von kurzfristigen Organflügen für zahlreiche Organisationen und Länder in ganz Europa bietet die neueste Flottenerweiterung deutlich mehr Flexibilität durch die Kombination von Geschwindigkeit, Kabinengröße und Reichweite", heißt es in der Mitteilung.

Aerowest besteht seit 1967 in Hannover, betreibt drei Turboprops sowie elf Jets und beschäftigt derzeit mehr als 110 Mitarbeiter.