20. und 21. Juni in Hilzingen: Gesucht werden 30 Piccolos zum 30. Treffen

Am 20. und 21. Juni ist das süddeutsche Hilzingen Schauplatz des 30. Piccolo-Treffens. Das Ziel der Veranstalter lautet, 30 der kleinen Motorsegler zusammenzutrommeln. Die Anreise ist bereits ein bis zwei Wochen früher möglich und die Teilnahme kostenfrei – Spenden für Landegebühr, Camping und die Nutzung der Vereinsanlagen sind aber willkommen. Anmeldungen gehen per Mail an: anmeldung_2026.piccolotreffen@sfg-singen.de Wer sich erst mal über das Flugzeug und das Event informieren möchte, findet auf www.spassvogel-piccolo.com allerlei Infos.