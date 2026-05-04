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20. und 21. Juni in Hilzingen: Gesucht werden 30 Piccolos zum 30. Treffen

Am 20. und 21. Juni in Hilzingen
30. Treffen: Gesucht werden 30 Piccolos

Wer ist dabei? Gesucht werden 30 Piccolos, die an den längsten Tagen des Jahres am 20. und 21. Juni auf dem Segelfluggelände Hilzingen zum 30. Typentreffen zusammenkommen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.05.2026
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30. Treffen: Gesucht werden 30 Piccolos
Foto: www.spassvogel-piccolo.com

Am 20. und 21. Juni ist das süddeutsche Hilzingen Schauplatz des 30. Piccolo-Treffens. Das Ziel der Veranstalter lautet, 30 der kleinen Motorsegler zusammenzutrommeln. Die Anreise ist bereits ein bis zwei Wochen früher möglich und die Teilnahme kostenfrei – Spenden für Landegebühr, Camping und die Nutzung der Vereinsanlagen sind aber willkommen. Anmeldungen gehen per Mail an: anmeldung_2026.piccolotreffen@sfg-singen.de Wer sich erst mal über das Flugzeug und das Event informieren möchte, findet auf www.spassvogel-piccolo.com allerlei Infos.

Der Piccolo ist ein eigenstartfähiger Motorsegler, der von Technoflug Leichtflugzeugbau hergestellt wurde. Der Einsitzer fliegt sowohl als Motorsegler mit Kilo-Zulassung oder als UL mit Mike-Kennzeichen. Angetrieben wird der Schulterdecker in GFK-Bauweise von einem Solo-Zweitakter mit 23 PS in Pusher-Konfiguration.

www.spassvogel-piccolo.com