Ultraleichtflieger tagen in Hamburg

Bereits Anfang November dieses Jahres hat die Bundeskommission Ultraleichtflug (BuKo) zum Ultraleichtfliegertag nach Hamburg eingeladen. Das alljährlich organisierte Treffen der UL-Sparte im Deutschen Aero Club (DAeC) sieht sich besonders der Vernetzung und Weiterentwicklung des Ultraleichtflugs in Deutschland verpflichtet.
Landesverbände und Luftsportgerätebüro schicken Vertreter
Neben den Mitgliedern der BuKo nahmen auch Vertreter der Landesverbände sowie weitere Gäste an der Veranstaltung teil: unter anderem Frank Einführer vom Luftsportgerätebüro des DAeC, Kjell Buchholtz als Vertreter des Vorstands (Vizepräsident Jugend) und Generalsekretär Andreas Flegel waren als Vertreter des Verbandes anwesend.
Neuer Sportreferent organisiert Deutsche Meisterschaft
Als neuer Sportreferent wurde einstimmig Bernhard Heller gewählt. Er ist der Nachfolger von Michael Kania, der sein Amt wegen einer Doppelbelastung aufgab. Bernhard Hellers erste große Aufgabe soll die Organisation der Deutschen Meisterschaft im Ultraleichtfliegen 2026 sein. Gemeinsam mit seiner Assistentin Jasmin Densborn sowie Anja Thamm vom austragenden Flugplatz Böhlen (EDOE) wird er die Veranstaltung, die vom 17. bis 23. August 2026 stattfinden soll, vorbereiten und durchführen.