Ultraleichtflieger tagen in Hamburg

Bereits Anfang November dieses Jahres hat die Bundeskommission Ultraleichtflug (BuKo) zum Ultraleichtfliegertag nach Hamburg eingeladen. Das alljährlich organisierte Treffen der UL-Sparte im Deutschen Aero Club (DAeC) sieht sich besonders der Vernetzung und Weiterentwicklung des Ultraleichtflugs in Deutschland verpflichtet.

Landesverbände und Luftsportgerätebüro schicken Vertreter Neben den Mitgliedern der BuKo nahmen auch Vertreter der Landesverbände sowie weitere Gäste an der Veranstaltung teil: unter anderem Frank Einführer vom Luftsportgerätebüro des DAeC, Kjell Buchholtz als Vertreter des Vorstands (Vizepräsident Jugend) und Generalsekretär Andreas Flegel waren als Vertreter des Verbandes anwesend.