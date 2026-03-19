Mit dem Ultraleichtflugzeug nach Marokko

Mit einem Ultraleichtflugzeug aus Spanien auszureisen, bedeutet, eine Lücke im System zu überwinden. Wie bei jeder anderen Reise in ein Drittland benötigt man eine offizielle Pass- und Zollkontrolle. In den meisten Ländern fliegt man dafür einen internationalen Flughafen an. In Spanien ist das für ULs jedoch verboten. Damit existiert kein Platz, der sowohl ULs akzeptiert als auch die erforderlichen Kontrollen anbietet. In der Vorbereitung der Reise waren wir daher mehrfach an dem Punkt angelangt, das Ganze abzublasen. Aber wo ein Wille ist, da gibt’s bekanntlich auch einen Weg. Viele Telefonate vor der Reise waren erfolglos, meist mit Polizeistellen und Grenzschutzbehörden, teilweise mit langen Wartezeiten, versprochenen Antworten, die nie ...