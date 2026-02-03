ClassiX von Ecocopter: Der neue UL-Helikopter aus Bayern

Rund fünf Jahre Entwicklungsarbeit hat ein Team um Geschäftsführer Paul Ressle – Berufshelikopterpilot und Fluglehrer – in die Entwicklung und Musterzulassung des Ultraleicht-Helikopters investiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Dies geschah weitgehend abseits der Öffentlichkeit. Der Deutsche Ultraleichtflugverband hat das Kennblatt 1017-25 1 im Dezember 2025 ausgestellt. Die maximale Abflugmasse beträgt 600 Kilogramm.

Der ClassiX wird laut Hersteller als einziger UL-Hubschrauber vom bewährten Lycoming 0-360 angetrieben. Der Vierzylinder-Kolbenmotor mit elektronischer Doppelzündung schöpft seine auf 140 PS (102 kW) reduzierte Leistung aus sechs Litern Hubraum. Dies biete ausreichend Performance, um die Rotordrehzahl auch unter schwierigen Bedingungen jederzeit im grünen Bereich zu halten. Zelle und Rotorblätter sind aus Kohlefaser gefertigt, zudem kommen gefräste Teile aus Luftfahrt-Aluminium zum Einsatz. Das Cockpit ist mit digitaler Avionik ausgestattet.