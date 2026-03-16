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Sommerfest am Flugplatz Celle

Luftsportvereine
Longest Day Fly-in mit Fliegerlager

Auf dem Flugplatz Celle-Arloh findet im Sommer ein besonderes Fly-in statt: Die Flugsportvereinigung lädt zum Longest-Day-Fly-in mit Zeltlager und gemütlichem Beisammensein ein.

Samuel Pichlmaier
ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.03.2026
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Longest Day Fly-in mit Fliegerlager

Auch wenn die meteorologische Sommersonnenwende bereits am 21. Juni 2026 gefeiert wird, lädt die Flugsportvereinigung Celle vom 26. bis zum 28. Juni dieses Jahres am Flugplatz Celle-Arloh nochmals zum Longest-Day-Fly-in ein. Piloten und Luftfahrtliebhaber sind herzlich eingeladen, das Fliegerfest an dem idyllisch gelegenen Grasplatz in der Lüneburger Heide mitzufeiern.

Neben kulinarischer Versorgung vom Grill und Durstlöschern aller Art dürfen Piloten, die übernachten wollen, direkt an ihrem Flugzeug ihr Zeltlager aufschlagen. Der lange Abend soll dann mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen.

Longest Day Fly-in Celle

Flugplatz Celle-Arloh, Arlohstraße 1002,
29229 Celle

Tel.: +49 15112574483,
E-Mail: flyin@flugsportvereinigungcelle.de