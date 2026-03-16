Sommerfest am Flugplatz Celle

Auch wenn die meteorologische Sommersonnenwende bereits am 21. Juni 2026 gefeiert wird, lädt die Flugsportvereinigung Celle vom 26. bis zum 28. Juni dieses Jahres am Flugplatz Celle-Arloh nochmals zum Longest-Day-Fly-in ein. Piloten und Luftfahrtliebhaber sind herzlich eingeladen, das Fliegerfest an dem idyllisch gelegenen Grasplatz in der Lüneburger Heide mitzufeiern.