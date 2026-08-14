Der Piloten-Shop Siebert Luftfahrtbedarf hat einen neuen Chef: Der ehemalige Geschäftsführer Thomas Siebert übergab die Leitung des Unternehmens an Jannik Weichert, der damit alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer ist. "Das Traditionsunternehmen, das seit mehr als sieben Jahrzehnten mit der Luftfahrt verbunden ist, wird mit unveränderten Strukturen weitergeführt", heißt es in einer Pressemitteilung von Siebert Luftfahrtbedarf.

Abschied nach 37 Jahren Der Piloten-Shop wurde bereits Anfang der 1950er Jahre gegründet, damals im Umfeld des Segelflugzeugbaus. Thomas Siebert übergab als Vertreter der dritten Unternehmergeneration nach 37 Jahren bei Siebert an seinen Nachfolger. Er war 25 Jahren an der Spitze von Siebert Luftfahrtbedarf.

"Eine erfolgreiche Nachfolge braucht Zeit und eine sorgfältige Vorbereitung", sagt Siebert. Mit Jannik Weichert habe man einen Nachfolger gefunden, der Kontinuität gewährleistet und gleichzeitig neue Impulse für die Zukunft mitbringe.

Thomas Siebert begleitet Übergangsphase Für Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner ändert sich durch den Eigentümerwechsel laut der Mitteilung nichts. Die Gesellschaft bleibe unverändert als Siebert Luftfahrtbedarf GmbH bestehen. "Auch das erfahrene Team und die bewährten Ansprechpartner bleiben dem Unternehmen erhalten. Bestehende Partnerschaften und Geschäftsbeziehungen sollen konsequent fortgeführt werden", heißt es weiter. Den Übergabeprozess will Thomas Siebert begleiten, um dem Unternehmen in dieser Phase "beratend zur Seite zu stehen".

Jannik Weichert bringe sowohl betriebswirtschaftliche als auch technologische Erfahrung und praktische Luftfahrtkompetenz mit, betont Siebert Luftfahrtbedarf. Der Wirtschaftsinformatiker sei seit zwölf Jahren Gründer und Geschäftsführer verschiedener Softwareunternehmen. Darüber hinaus sei er seit acht Jahren Privatpilot mit eigenem Flugzeug.

"Die Übernahme eines Unternehmens, das über drei Generationen hinweg aufgebaut wurde, ist mit großer Verantwortung verbunden", sagte Weichert. Er freue sich darauf, die erfolgreiche Entwicklung von Siebert Luftfahrtbedarf fortzuführen.