Todesangst über den Alpen

Mitten über den französischen Seealpen, Sehnsuchtsort vieler Segelflieger, klingelt das Mobiltelefon des Piloten, der vor mir in seiner ASH 25 Mi sitzt. Aus Neugierde hatte ich seine großzügige Einladung angenommen, mit ihm zusammen zwei Wochen als Co-Pilot die für mich unbekannte Welt der Berge zu erkunden. Weil ich damals knapp bei Kasse war, hatte ich mich sehr über diese Gelegenheit gefreut, endlich einmal in einer Super-Orchidee mitfliegen zu können. Von den Ängsten, mit denen ich würde umgehen müssen, ahnte ich damals erst einmal nichts. Dabei hatte es Anzeichen gegeben, aber ich wollte sie nicht sehen.