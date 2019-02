Die Oskar-Ursinus-Vereinigung (OUV) lädt alle Flugbegeisterten zu ihrer Wintertagung ein. In Speyer geht es am 23. und 24. März um spannende Themen, die nicht nur für Selbstbauer von Interesse sind.

Pünktlich zum Start in die neue Flugsaison organisiert die OUV ihre Wintertagung im Forum des Museums Speyer. Los geht es am 23. und 24 März (Samstag und Sonntag) jeweils um 9 Uhr. Auf dem Programm steht eine große Bandbreite an Themen. Beispielsweise berichtet Thomas Giegerich über das russische Flugboot Chaika L-45, es geht um die Sicherheit von elektrischen Antrieben und Michael Bätz vom Luftsportgeräte-Büro beim DAeC referiert über den Stand der Dinge bei der Einführung von Ultraleichtflugzeugen mit 600 Kilogramm MTOW. Auch zwei Vorträge über Gesamtrettungssysteme stehen auf der Agenda. Das Treffen ist eine gute Gelegenheit, Erfahrungen mit anderen Selbstbauern und Piloten auszutauschen und sich über den Eigenbau eines Flugzeugs zu informieren. Der Eintritt ist frei. Das komplette Programm gibt es auf der Website der OUV.