Mobiles Bezahlsystem Flughafen Hannover integriert aerops

aerops ist der erste mobile Bezahlservice für die Allgemeine Luftfahrt. Piloten können über die Plattform ihre Gebühren aus dem Cockpit heraus mit ihrem Smartphone bezahlen. Flughafen-Geschäftsführer Dr. Raoul Hille sieht viele Vorteile in dem neuen Bezahlsystem, das demächst auch in Hannover verfügbar sein wird: „Bisher aufwendige Bezahlprozesse von Privatpiloten werden wir in Zukunft durch die Integration von aerops in unsere IT-Infrastruktur vereinfachen. Ganz nach unserem Digitalisierungs-Motto: ‚Fliegen einfach gemacht‘.“ Entwickelt wurde die Bezahl-App für Piloten von der aeroPS GmbH aus Dresden. Sie ist kostenlos für Android und iOS erhältlich. Aktuell können Piloten an über 140 Flugplätzen und Flughäfen in acht europäischen Ländern ihre Entgelte mobil bezahlen.

Auch in der Kommunikation mit seinen Kunden setzt der Hannover Airport auf digitalen Service. Zu Beginn des kommenden Jahres wird es einen Chatbot namens „Hannah“ auf der Website geben, der Anfragen zu unterschiedlichsten Themen beantwortet. Die Mitarbeiter im Airport Service Center stehen aber weiterhin für Anfragen der Fluggäste zur Verfügung.