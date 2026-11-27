In zwei Service Bulletins beschreibt der österreichische Motorenhersteller Rotax die Voraussetzungen für eine Verlängerung der Time Between Overhaul (TBO) für den Turbo-Einspritzer 915 iS von 1200 auf 2000 Stunden. Das Dokument SB-2026-003 richtet sich an zertifizierte Motoren (915 iSc) und das SB_A-2026-003 an ASTM-konforme 915-iS-Motoren. Wer als Halter eine pauschale Freigabe erwartet hat, wird allerdings enttäuscht. Nicht nur die Seriennummer muss stimmen, auch die Vorgaben zu Öl, Öltemperatur und Wartung müssen seit der ersten Inbetriebnahme erfüllt sein. Sind nicht alle Bedingungen erfüllt, bleibt es bei 1200 Stunden TBO.

Für die zertifizierten Varianten nennt Rotax den 915 iSc A ab Seriennummer 10006805 und den 915 iSc C24 ab Seriennummer 10012483. Bei den ASTM-konformen Ausführungen sind es der 915 iS A ab Seriennummer 10006742 und der 915 iS C24 ab Seriennummer 10010510.

Motoren, die ins Raster passen, müssen zudem folgende Bedingungen erfüllen: Über die gesamte Lebensdauer des Triebwerks darf nur das Motoröl XPS AIRCRAFT 5W50 verwendet worden sein. Die Öltemperatur darf seit Inbetriebnahme die Marke von 120 Grad Celsius nicht überschritten haben. Die Maintenance muss nach den genehmigten Wartungsanweisungen erfolgt sein.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, können Betreiber mit niedrigeren Kosten pro Betriebsstunde kalkulieren. Für Motoren mit 2000 Stunden TBO verschieben sich dann auch bestimmte Wartungsintervalle von 600 auf 1000 Stunden. Das gilt beispielsweise für Prüfungen am Propellergetriebe.

Wer die Bedingungen für seinen Motor prüfen möchte, kann auf flyrotax.com mit einer entsprechenden Suchabfrage die originalen pdf-Dateien herunterladen.