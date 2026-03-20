Robinson-Händler ausgezeichnet

Die Firma P & B Helitrade aus Kilb in Niederösterreich ist eine Institution für Halter und Piloten von Robinson-Hubschraubern. Nun hat der US-amerikanische Hersteller Robinson Helicopter Company im Rahmen der internationalen Fachmesse Verticon 2026 das Unternehmen aus Österreich als erfolgreichsten Händler für Robinson-Hubschrauber ausgezeichnet. Das meldete P & B Helitrade in einer Pressemitteilung. Der Händler bekam die Auszeichnung in der höchstmöglichsten Kategorie "Diamond". Nur 15 von weltweit 95 Händlern haben das bislang erreicht.
Kunden stimmen für P & B Helitrade
Darüber hinaus überreichte Robinson-Präsidenten und CEO David Smith der Firma P & B Helitrade den "Voice of the Customer Award", eine Auszeichnung, die ausschließlich aus der Sicht der Kunden resultiert. In einer von Robinson Helicopter Company durchgeführten Umfrage unter den Käufern von Robinson-Helikoptern aus dem Jahr 2025 konnte P & B Helitrade das mit Abstand beste Resultat als Händler erzielen.
Robinson-Händler seit über drei Jahrzehnten
Bereits seit mehr als drei Jahrzehnten gilt P & B Helitrade in der Hubschrauberbranche als internationales Aushängeschild. Die Gemeinde Kilb in Niederösterreich mit nur 2500 Einwohnern ist in der Szene inzwischen fast schon ein Synonym für die Hubschrauber aus US-amerikanischer Produktion geworden. P & B Helitrade hat an dem Standort einen eigenen Heliport und ist seit 1992 offizieller Händler für Hubschrauber der Robinson Helicopter Company aus Torrance, Kalifornien.
Erfolgreicher Ausbildungsbetrieb
Die Hubschrauber von Robinson werden ausschließlich im Werk in Kaliforniern hergestellt, kommen von dort zerlegt und verpackt nach Österreich und werden dort zusammengebaut. Nach erfolgreichem Testflug und Zulassung liefert Helitrade die Robinson-Hubschrauber in die ganze Welt aus. Das von Unternehmensgründer Wolfgang Pitterle und dessen Sohn David Pitterle geführte Familienunternehmen betreibt neben dem Handel auch Österreichs älteste zivile Hubschrauberschule, die auch schon viele prominente Flugschüler zur Lizenz gebracht hat. Darunter finden sich Namen wie Thomas Morgenstern, Hermann Maier oder Ralf Schumacher. Weitere Stützpunkte von Helitrade sind die Flughäfen Graz und Linz, sowie mehrere Partnerbetriebe auch außerhalb Österreichs.