Robinson-Händler ausgezeichnet

Die Firma P & B Helitrade aus Kilb in Niederösterreich ist eine Institution für Halter und Piloten von Robinson-Hubschraubern. Nun hat der US-amerikanische Hersteller Robinson Helicopter Company im Rahmen der internationalen Fachmesse Verticon 2026 das Unternehmen aus Österreich als erfolgreichsten Händler für Robinson-Hubschrauber ausgezeichnet. Das meldete P & B Helitrade in einer Pressemitteilung. Der Händler bekam die Auszeichnung in der höchstmöglichsten Kategorie "Diamond". Nur 15 von weltweit 95 Händlern haben das bislang erreicht.

Kunden stimmen für P & B Helitrade Darüber hinaus überreichte Robinson-Präsidenten und CEO David Smith der Firma P & B Helitrade den "Voice of the Customer Award", eine Auszeichnung, die ausschließlich aus der Sicht der Kunden resultiert. In einer von Robinson Helicopter Company durchgeführten Umfrage unter den Käufern von Robinson-Helikoptern aus dem Jahr 2025 konnte P & B Helitrade das mit Abstand beste Resultat als Händler erzielen.

Robinson-Händler seit über drei Jahrzehnten Bereits seit mehr als drei Jahrzehnten gilt P & B Helitrade in der Hubschrauberbranche als internationales Aushängeschild. Die Gemeinde Kilb in Niederösterreich mit nur 2500 Einwohnern ist in der Szene inzwischen fast schon ein Synonym für die Hubschrauber aus US-amerikanischer Produktion geworden. P & B Helitrade hat an dem Standort einen eigenen Heliport und ist seit 1992 offizieller Händler für Hubschrauber der Robinson Helicopter Company aus Torrance, Kalifornien.