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Serie Filmflugzeuge: Die Pilatus, die Indiana Jones jagte

Serie Filmflugzeuge
Die Pilatus, die Indiana Jones jagte

In Indiana Jones und der letzte Kreuzzug fliehen der Held und sein Vater im Doppeldecker vor zwei Pilatus P2. Eine davon geht noch heute in die Luft. Bastien Otelli hat ihrer Geschichte nachgespürt.

Bastien Otelli; Übersetzung: Samuel Pichlmaier
exklusiv für Abonnenten
ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.10.2026
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Das Foto zeigt eine Pilatus P2 im Flug. Der zweisitzige, einmotorige Propellertrainer mit Tandemcockpit ist in Tarnlackierung mit historischen Hoheitszeichen zu sehen; der laufende Propeller und die verglaste Haube sind deutlich erkennbar. Die Aufnahme ist eine Luftaufnahme über ländlicher Landschaft mit Gebirgskette im Hintergrund.
Foto: Bastien Otelli

"Junge, es tut mir leid: Sie haben uns erwischt!" – Professor Jones Senior sagt diesen Satz zu seinem Sohn, als der geklaute Doppeldecker nach dem Ausklinken von einem deutschen Zeppelin gerade abstürzt. Das Leitwerk hat allerdings nicht der anfliegende Nazi-Jäger, eine Pilatus P-2, sondern Professor Jones selbst versehentlich zerschossen. Es ist eine der unvergesslichen Szenen aus dem Filmklassiker"Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" aus dem Jahr 1989. Die Verfolgungsjagd mit den beiden Pilatus P-2 wirkt auch heute noch rasant und unterhaltsam. Denn besonders die P-2 hat dort als Nebendarstellerin ihren perfekten Auftritt – der etwas später jedoch gemäß Drehbuch in einem Feuerball endet.

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