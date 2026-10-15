Serie Filmflugzeuge: Die Pilatus, die Indiana Jones jagte

"Junge, es tut mir leid: Sie haben uns erwischt!" – Professor Jones Senior sagt diesen Satz zu seinem Sohn, als der geklaute Doppeldecker nach dem Ausklinken von einem deutschen Zeppelin gerade abstürzt. Das Leitwerk hat allerdings nicht der anfliegende Nazi-Jäger, eine Pilatus P-2, sondern Professor Jones selbst versehentlich zerschossen. Es ist eine der unvergesslichen Szenen aus dem Filmklassiker"Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" aus dem Jahr 1989. Die Verfolgungsjagd mit den beiden Pilatus P-2 wirkt auch heute noch rasant und unterhaltsam. Denn besonders die P-2 hat dort als Nebendarstellerin ihren perfekten Auftritt – der etwas später jedoch gemäß Drehbuch in einem Feuerball endet.