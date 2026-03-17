Neuer H145-Simulator für DRF-Ausbildung

Die DRF Akademie erweitert ihr Ausbildungsprogramm durch die Anschaffung eines neuen H145-Simulators der Firma Reiser. Der H10 Flight Training Device soll die Pilotenausbildung intensivieren und professionalisieren sowie die Piloten für den realen Einsatz optimal schulen. Florian Rabe, Geschäftsführer der DRF Akademie, sieht in der Anschaffung insbesondere auch eine wertvolle Investition in die Zukunft der Pilotenausbildung: "Als eine der ersten Organisationen, die dieses neue System einsetzen wird, profitieren wir direkt von unserer engen Zusammenarbeit mit Reiser Simulation and Training, um schnell auf operative Anforderungen reagieren zu können." Zugleich sichere man dadurch höchste Ausbildungsstandards, betonte Rabe.

Flexibles Training Der neue Simulator soll den H145/H135-Full Flight Simulator Level D ergänzen und kann zudem in den Winden-Simulator "hoistAR" integriert werden. Dadurch sei ein breiteres und sehr flexibles Training möglich, heißt es von der DRF Akademie.

Darüber hinaus soll der Simulator auch der Dachorganisation DRF Luftrettung selbst zugutekommen. "In Kombination mit unserer hochmodernen Flotte bietet der neue Simulator unseren Crews optimale Trainingsbedingungen", sagte Dr. Krystian Pracz, CEO der DRF Luftrettung. Das sei nicht nur eine Verbesserung der Trainingsqualität, sondern gewährleiste auch die Einsatzbereitschaft an den 32 Stationen in Deutschland", so Pracz.