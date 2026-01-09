Neue Hubschrauberwerft in Straubing 

Die DRF Maintenance GmbH hat eine neue Hubschrauberwerft am Flugplatz Straubing in Niederbayern in Betrieb genommen. Das gab die DRF Luftrettung in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Straubinger Werft sei als EASA-Part-145-Instandhaltungsbetrieb auf Base-Maintenance-Leistungen für die Airbus-Typen EC155 und H145 spezialisiert, heißt es in der Mitteilung. Künftig werde man dort aber auch die H135 warten. Die Infrastruktur umfasse neben den Wartungsdocks auch moderne Arbeitsplätze für komplexe Instandhaltungsmaßnahmen sowie Werkstätten für Sheet Metal Reparaturen und Avionik. Die Hubschrauberbetreiber würden von kurzen Standzeiten und der Möglichkeit, auch Modifikationen durchführen zu lassen, profitieren, so die DRF Luftrettung.

Auch Leistungen für externe Kunden Laut der Organisation ergänzt der neue Standort das Service-Netzwerk der DRF Maintenance, zu dem bereits die Werften in Wilhelmshaven (Niedersachsen) und Rheinmünster am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (Baden-Württemberg) gehören. Neben Leistungen für externe Kunden würden in Straubing auch Hubschrauber der DRF Luftrettung aus umliegenden Stationen sowie der ARA Flugrettung aus Österreich gewartet werden.