Leserwahl 2020 Abstimmen und einen Snap-On-Werkzeugwagen gewinnen

Endlich wieder ein Jahr mit echten Neuheiten! Die Innovationszyklen in der Luftfahrt sind erfahrungsgemäß lang, und deshalb freut es uns ganz besonders, wenn wir tatsächlich neue Muster in unserer Leserwahl zur Abstimmung stellen können. Und mit Extra NG, Diamond DA50 RG, FK9 Mk VI und Flaris LAR 1 – um nur einige zu nennen – gibt es tatsächlich wieder echte Newcomer am Himmel.

Wie üblich haben wir für unsere Auswahl die Ausgaben des Vorjahres durchgeblättert, haben uns Messeberichte und Presseinformationen der Hersteller noch einmal genau angeschaut und in acht Kategorien von Antrieben bis UL-Neuheiten innovative Entwicklungen aufgelistet, die in unseren Augen das Potenzial haben, die Zukunft der Allgemeinen Luftfahrt zu prägen. Da immer mehr Hersteller in der Elektrofliegerei aktiv werden und das Themenfeld auf breites Interesse in der Szene stößt, haben wir in diesem Jahr erstmals die Kategorie „Elektroflugzeug“ aufgenommen. Schließlich erfasst unser „Sonderpreis Aviation“ jene auszeichnungswürdigen Neuheiten, die in keine andere Kategorie passen.

Hochkarätig sind auch in diesem Jahr wieder die Preise: Als Hauptpreis hat der US-amerikanischer Werkezughersteller Snap-On, der in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen feiert, einen voll bestückten Werkzeugwagen im Wert von 5500 Euro zur Verfügung gestellt. Auch der zweite Preis ist etwas ganz Besonderes: Die Uhrenschmiede Fortis stellt ein Exemplar ihres neuesten Modells zur Verfügung. Wie es aussieht wissen auch wir noch nicht, denn die Uhr wird erst Mitte Februar offiziell präsentiert. Das Treppchen der Hauptpreise beschließt ein Bose A20-Headset, über dass sich der dritte gezogene Leser freuen kann. Weiterhin verlosen wir Tankgutscheine von Total und Landegutscheinhefte. Mitmachen lohnt sich also!

Jetzt sind Sie dran, liebe Leser! Wählen Sie Ihre Favoriten, und gewinnen Sie tolle Preise! Den aerokurier Innovation Award verleihen wir wie jedes Jahr am ersten Messetag während einer Gala auf der AERO in Friedrichshafen.

Zur Online-Abstimmung geht es HIER.