Fluggerätmechaniker bei Polizei Bayern gesucht | TV-L

Die Polizeihubschrauberstaffel Bayern sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Standorte München-Flughafen und Roth mehrere Fluggerätemechaniker (m/w/d) (Certifying Staff) in Vollzeit (40 Stunden / Woche).

Acht Hubschrauber vom Typ "Airbus Helicopters H135" sind bei der Polizeihubschrauberstaffel am Standort München am Flughafen "Franz Josef Strauß" und an der Außenstelle in Roth eingesetzt. Im Jahr 2024 wurde begonnen, das Muster EC 135 durch das Muster H145 zu ersetzen, einem der modernsten Polizeihubschrauber der Welt. Es ist geplant, die Umstellung auf das neue Hubschraubermuster bis Ende 2026 abzuschließen. Die Polizeihubschrauber unterstützen mit innovativer Technologie, wie z. B. der Wärmebildkamera, bei der Verbrechensbekämpfung, der Vermisstensuche, bei Katastropheneinsätzen und der Bewältigung besonderer Verkehrs- und Einsatzlagen.

Ihre Aufgaben: Regelmäßige oder außerplanmäßige Instandhaltung, Modifikation, Störbehebung und Fehlersuche am Hubschrauber, an Komponenten und Ausrüstungen in der Line / Base Maintenance

Sorgfältige und vollständige Dokumentation der ausgeführten Arbeiten einschließlich Ausstellung von Freigabebescheinigungen

Durchführung von Vorflugkontrollen

Einhaltung der Standards bezüglich Sauberkeit und Ordnung

Mitarbeit bei der Optimierung von Arbeitsabläufen und Prozessen im Instandhaltungsbetrieb Ihr Profil: Abgeschlossene technische Ausbildung als Fluggerätemechaniker (m/w/d), vorzugsweise Fachrichtung Instandhaltung

Inhaber (m/w/d) der Teil-66-Lizenz CAT B1.3 oder CAT B2 wünschenswert

Vorzugsweise Musterkenntnisse auf der H135 bzw. H145

Hohe Einsatzbereitschaft

Ausgeprägte Teamfähigkeit

Gute EDV-Kenntnisse; wünschenswert sind Kenntnisse in der Betriebssoftware AMOS

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Kenntnisse der luftfahrtspezifischen Gesetze und Vorerfahrung bei der Arbeit an Luftfahrzeugen Unser Angebot: Krisensicherer und moderner Arbeitsplatz

30 Tage Erholungsurlaub (bei einer Fünftagewoche)

Vermögenswirksame Leistungen und Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld)

Gleitende Arbeitszeit

Möglichkeit zum JobRad-Leasing durch Entgeltumwandlung

Heiligabend und Silvester arbeitsfrei

Vielfältiges Verpflegungsangebot in zahlreichen Flughafenmitarbeiter Kantinen

Betriebliche Altersversorgung über die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)

Kostenlose Parkmöglichkeit direkt vor der Dienststelle

Verkehrsgünstige Lage für ÖPNV

Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

Sportangebot im Rahmen der behördlichen Gesundheitsförderung Grundlage für das Arbeitsverhältnis ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) in Bayern.

Die Eingruppierung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Voraussetzungen; höchstens Entgeltgruppe 9b.

Bei Vorliegen der beamten- und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen besteht die Möglichkeit zur Übernahme in ein Beamtenverhältnis der 2. Qualifikationsebene in der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik.

Wenn Sie sich bereits in einem Beamtenverhältnis der 2. Qualifikationsebene der entsprechenden Fachlaufbahn befinden, kann eine Übernahme im Wege der Versetzung erfolgen.

Gute Entwicklungsmöglichkeiten sind vorhanden. Insbesondere kann bei entsprechender Eignung und Bedarf ein Wechsel in die 3. Qualifikationsebene erfolgen.

Die Stelle ist grundsätzlich teilzeitfähig, sofern die ganztägige Wahrnehmung der Aufgaben durch Arbeitsplatzteilung gewährleistet ist.

Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung schriftlich oder elektronisch bis spätestens 04.10.2026 über das Stellenportal der Bayerischen Polizei unter www.bevi.polizei.bayern.de.