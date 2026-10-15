Interaktive Ausstellung: "Himmelwärts" im Universum Bremen

Fliegen fasziniert Junge und ältere Menschen gleichermaßen, und selbst Luftfahrt-Profis, die tausdende Stunden in ihren Logbüchern stehen haben, gucken aus dem Fenster, wenn irgendwas vorbei dröhnt. Es verundert also kaum, dass sich zahlreiche Museen mit Dauer- und Sonderausstellung mit dem Fliegen im Allgemeinem oder mit bestimmte Anspekten der Luftfahrt im Speziellen befassen.

Unter dem Titel "Himmelwärts – vom Flattern und Fliegen" greift nun auch das Unversium Bremen das Thema auf. An zahlreichen interaktiven Stationen gehen die Besucherinnen und Besucher auf rund 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche den Geheimnissen des Fliegens auf den Grund. Im Luftstrom lenken sie einen Ball durch einen Parcours aus Ringen oder lassen selbst gebaute Flugobjekte schweben und entdecken dabei, wie Gewichts- und Luftwiderstandskraft zusammenhängen. In einem Rohrsystem machen Tücher, die durch die Röhren flitzen, die Bewegungen der Luft sichtbar. Ein VR-Flugsimulator ermöglicht zudem einen virtuellen Flug durch die Lüfte und einen Blick aus der Vogelperspektive.

Universum Bremen Selbst wie ein Vogel fliegen - dieses Erlebnis bietet der Simulator.

Ingenieurwesen im Kleinen In der Papierflieger-Werkstatt werden Klein und Groß hingegen selbst zu Designern und Ingenieuren. Die verschiedenen Varianten der gefalteten Entwürfe können direkt an der Startrampe getestet werden: Welcher Flieger kommt am weitesten? Welcher bleibt am längsten in der Luft? Und welcher trifft am genauesten das Ziel?

Universum Bremen Luftfahrtingenieurwesen im Kleinen: Beim Papierflieger-Bau merken Kinder und Erwachsene, was aerodynamisch funktioniert und was nicht.

Von der Natur zur Technik Insekten, Flugsaurier, Vögel und Fledertiere haben im Laufe der vergangenen 400 Millionen Jahre auf unterschiedlichen evolutionären Wegen die Fähigkeit zum Fliegen entwickelt. Der wissenschaftliche und technische Fortschritt ermöglichte schließlich auch den Menschen Anfang des 20. Jahrhunderts den Weg in die Lüfte. Abgüsse von Fossilien einer urzeitlichen Libelle, eines Pterosauriers, eines Archaeopteryx und einer Fledermaus sowie Modelle des gefiederten Dinosauriers Deinonychus und des Doppeldeckers der Gebrüder Wright, mit dem der erste erfolgreiche Start eines Motorflugzeugs gelang, veranschaulichen die Entwicklung.

Universum Bremen Flugsaurierer waren die Vorfahren der heutigen Vögel - von denen sich wiederum der Mensch das Fliegen abgeschaut hat.

Wie vielfältig das Fliegen heutzutage ist, zeigen zahlreiche Tierpräparate und Flugzeugmodelle: Vom nahezu lautlosen Uhu über den energiesparend gleitenden Albatros und den wendigen Eisvogel bis hin zu Schmetterlingen und Käfern werden unterschiedliche Flugtechniken in der Sonderausstellung sichtbar. Ihnen gegenüber stehen technische Flugobjekte wie Solar- und Elektroflugzeuge, Hubschrauber, Drohnen oder große Passagiermaschinen. Begleitende Multimediastationen erläutern, wie die Tiere fliegen und welche besonderen Eigenschaften die verschiedenen Fluggeräte auszeichnen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Rekorden des Fliegens und dem Vergleich von Tier und Technik in Disziplinen wie Geschwindigkeit und Flughöhe. Was haben wohl der Wanderfalke und das Passagierflugzeug Concorde gemeinsam und was verbindet den Kolibri mit einem Hubschrauber?

Universum Bremen Wal, Muschel oder gar riesige Pistazie? Das von Thomas Klumpp entworfene Dauerausstellungsgebäude des Universums Bremen provoziert seit jeher Assoziationsvielfalt und trägt die Idee eines Science Centers auch optisch nach außen.

Ausstellung in Kooperation Die Sonderausstellung richtet sich an Besucherinnen und Besucher ab acht Jahren und ist ein internationales Gemeinschaftsprojekt des Universum Bremen mit dem Institut für Naturwissenschaften in Brüssel, dem Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget bei Paris und dem Parque de las Ciencias in Granada.

Während der gesamten Laufzeit im Universum finden Begleitveranstaltungen statt, die das Ausstellungsthema zusätzlich aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Beim Science Slam am 25. November präsentieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beispielsweise auf unterhaltsame Weise ihre Forschung rund ums Fliegen in Natur und Technik. Alle Termine und Veranstaltungen werden regelmäßig unter universum-bremen.de veröffentlicht.

Komfortable Anreise via Flugzeug Wer auf dem Luftweg anreisen will, der nutzt dazu am besten den Flughafen Bremen. Eine Landung mit einer SEP bis 1,2 Tonnen MTOW kostet 20,40 Euro mit erhöhtem Lärmschutz, Abstellen für 24 Stunden kostet 5 Euro. Vom Terminal-Vorplatz fährt die Tramlinie 6 innerhalb von 38 Minuten direkt zum Universum.