Dassault Falcon 10X fliegt zum ersten Mal

Die Testpiloten Kommandant Sébastien Dupont de Dinechin und Copilot Fabrice Dougnac hoben um 11.10 Uhr von Startbahn 23 in Bordeaux-Mérignac ab. Die erste Falcon 10X trägt die patriotische Registrierung F-WINS ("Frankreich gewinnt").

Steigflug bereits auf Reiseflughöhe Innerhalb von zwei Stunden und 30 Minuten evaluierte die Testbesatzung zunächst die grundsätzlichen Handlingeigenschaften und die Systeme auf 15.000 Fuß Flughöhe (4.572 m), bevor es, nach dem testweisen Ein- und Ausfahren des Fahrwerks und aller Klappen, auf 40.000 Fuß Flughöhe (12.192 m) ging. Dort wurde eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 0.82 erreicht. Danach begann der Abstieg, der um 13.40 Uhr mit einer sanften Landung in Bordeaux-Mérignac endete.