Dassault Falcon 10X fliegt zum ersten Mal

Die Testpiloten Kommandant Sébastien Dupont de Dinechin und Copilot Fabrice Dougnac hoben um 11.10 Uhr von Startbahn 23 in Bordeaux-Mérignac ab. Die erste Falcon 10X trägt die patriotische Registrierung F-WINS ("Frankreich gewinnt").
Steigflug bereits auf Reiseflughöhe
Innerhalb von zwei Stunden und 30 Minuten evaluierte die Testbesatzung zunächst die grundsätzlichen Handlingeigenschaften und die Systeme auf 15.000 Fuß Flughöhe (4.572 m), bevor es, nach dem testweisen Ein- und Ausfahren des Fahrwerks und aller Klappen, auf 40.000 Fuß Flughöhe (12.192 m) ging. Dort wurde eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 0.82 erreicht. Danach begann der Abstieg, der um 13.40 Uhr mit einer sanften Landung in Bordeaux-Mérignac endete.
Bald fliegt ein Test-Trio
"Dieser Erstflug spiegelt unsere Entschlossenheit und Erfahrung bei Konstruktion, Flugzeugbau, der Testmannschaft und unseren globalen Partnern und Zulieferern wider," sagte Eric Trappier, Chairman und Vorstandschef von Dassault. Laut Dassault Aviation werden bald noch ein zweites und drittes Testflugzeug für die Erprobung und Zulassung folgen. Das dritte Flugzeug verfügt bereits über eine Passagierkabine. Es wird vor allem für Kabinentests und Zuverlässigkeitstests genutzt.
Dassault hat bereits 10.000 Flugzeuge, darunter 2800 Falcon Business Jets, gebaut. Der private Hersteller aus Bordeaux erzielt mit 15.000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz in Höhe von 7,4 Mrd. Euro.