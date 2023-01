In dem jüngst ergangenen Urteil, dessen ausführliche Begründung noch nicht veröffentlicht ist, geht es um die Klage des Ballonteams Steinhuder Meer, das in dem 3200 Hektar großen Naturschutzgebiet rund um den größten See Niedersachsens Start- und Landeplätze für seine Ballonfahrten nutzt. Ungefähr die Hälfte des Naturschutzgebietes ist auch europäisches Schutzgebiet nach der EU-Vogelschutzrichtlinie. 2016 hatte die Regionsversammlung Hannover deshalb die gültige Naturschutzverordnung überarbeitet, die seither dort ein Verbot von Starts, Landungen und Überflügen unter 600 Metern beinhaltete.