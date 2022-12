Der Porter ist eines von zwei Neuflugzeugen, die der indonesische Charterbetreiber Smart Aviation als letzter PC-6-Kunde bestellt hatte. Das Flugzeug war am Montag zusammen mit seiner Schwestermaschine PH-SND am Pilatus-Werksflugplatz Buochs gestartet. Die ersten beiden Legs führten die beiden Turboprop-Singles über das slowenische Maribor und Montenegros Hauptstadt Podgorica. Am Mittwochnachmittag trafen beide Flugzeuge dann in kurzem Abstand am Flughafen Heraklion auf der griechischen Insel Kreta ein.