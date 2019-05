Diamond Aircraft feiert gleich zwei Erfolge der DA40. Im Jahr des 20. Geburtstags der Einmot übergab das Unternehmen die 400. in Österreich gebaute DA40 NG an Kunden.

Amila Spiegel, Sales & Marketing Director bei Diamond Aircraft Österreich, hat die Schlüssel für die 400. in Österreich gebaute DA40 NG mit Jet-Fuel-Antrieb an die Kunden Miroslav und Marek Nemrhal übergeben, teilt der Flugzeugbauer mit. Die Übergabe der Werknummer DA40.N400 fällt in ein Jubiläumsjahr, denn die Geschichte der DA40 reicht zurück bis ins Jahr 1999.

Vor 20 Jahren flog der Prototyp der Einmot zum ersten Mal. Ende 2000 wurde die DA40-180 mit Lycoming-Motor zertifiziert und die Serienproduktion bei Diamond Aircraft in Kanada aufgenommen. 2001 hob in Österreich die erste Jet-Fuel-betriebene DA40 TDI ab. Die 2002 erfolgte Zertifizierung der DA40 TDI als erste Einmot mit Common-Rail-Diesel war ein wichtiger Schritt für den Hersteller aus Wiener Neustadt. 2009 folgte der nächste Schritt in der D40-Evolution, als der Composite-Tiefdecker mit dem 168 PS starken Dieselmoter der Tochtergesellschaft Austro Engine unter der Cowling zum ersten Mal flog. 2010 wurde auch für diese Version die Zertifizierung erhielt.

Heute ist die DA40 in zwei Versionen erhältlich: Die DA40 NG fliegt mit dem Austro-Engine-Motor AE 300 (168 PS/124 kW), betrieben mit Jet-A1. Die DA40 XLT mit dem Lycoming IO360M1A (180 PS/132 kW) unter der Haube tankt Avgas. Mit dem Avionikpaket Garmin G1000 NXi vermarktet Diamond Aircraft die DA40 unter anderem als IFR-Trainingsflugzeug.

Insgesamt wurden bis dato rund 2200 DA40-Einheiten aller Versionen gebaut. Die Flotte ist weltweit im privaten und kommerziellen Einsatz. Zu seinen Kunden zählt der Hersteller namhafte Flottenbetreiber und Fluggesellschaften sowie eine große Anzahl von Aero-Clubs und viele private Halter.