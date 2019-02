Das Wartungszentrum von DC Aviation am Flughafen Stuttgart hat einen 96-Monats-Check an einer Challenger 850 von Bombardier erfolgreich abgeschlossen. Im Zuge der Arbeiten wurde der Business Jet gründlich aufgewertet.

Wie DC Aviation mitteilt, umfassten die Arbeiten am Äußeren des Business Jets eine Generalüberholung von Fahrwerk und Rädern sowie eine neue Lackierung. Darüber hinaus wurden Modifikationen für künftige Regularien umgesetzt – Stichworte sind ADS-B Out, komplexe Lufttüchtigkeitsanweisungen oder TOSE/LWTAIS. Ab dem 1. Januar 2020 müssen alle Flugzeuge mit einem maximalen Startgewicht von mehr als 5700 Kilogramm oder einer maximalen Reisefluggeschwindigkeit von über 250 Knoten die ADS-B Out-Anforderungen erfüllen. Zu den umfangreichen Wartungsarbeiten gehörte auch eine umfassende Kabinenmodernisierung mit ausgewählten Materialien.

Foto: DC Aviation Die Spezialisten von DC Aviation aus Stuttgart haben eine Challenger 850 im Rahmen eines 96-Monats-Checks optisch und technisch aufgewertet.

Oliver Weiss, Vice President Maintenance, DC Aviation sagte: „Unsere Dienstleistungen stoßen auch weiterhin auf das Interesse von Besitzern und Betreibern, die unser Fachwissen schätzen. Wir freuen uns sehr, dass unser Wartungsteam gemeinsam mit unserem Partner F/List außergewöhnlich komplexe Arbeiten mit dem höchsten Niveau an Zuverlässigkeit und Fachwissen, den Eckpfeilern unseres Unternehmens, ausführen kann. DC Aviation ist rund um die Uhr verfügbar, setzt intelligente Planung und reibungslose Arbeitsabläufe ein und ist so in der Lage, knappe Bodenzeiten einzuhalten. Mit unseren führenden Industriepartnern wie beispielsweise Honeywell, gogo, Collins Aerospace und F/List können wir für diese zwingend durchzuführenden Modifikationen individuelle Lösungen auch in Kombination mit weiteren geplanten Wartungs- oder Kabinen- und Konnektivitätsprojekten anbieten“, fügte er hinzu.

Foto: DC Aviation Auch die Kabine der Challenger erstrahlt in neuem Glanz.

DC Aviation kann Line- und Base-Maintenance-Dienstleistungen in einem eigens dafür eingerichteten 5000-Quadratmeter-Hangar am Flughafen Stuttgart sowie in einer 5700 Quadratmeter großen Wartungsanlage auf dem Al Maktoum International Airport in Dubai für Kunden anbieten, welche die Airbus 320-Familie, Bombardier Global, Bombardier Challenger 605/604/300/350, Bombardier Learjet 60/45/40, Dassault Falcon 7X/900, Gulfstream G550/450, Cessna Citation XLS+ und andere Flugzeugtypen einsetzen. Auch unkonventionelle Reparaturen gehören zum Angebot. Das Wartungsteam kann auf Basis der Anforderungen eines Kunden ein individuelles Wartungsprogramm für verschiedene Geschäftsreiseflugzeuge ausarbeiten. Die CAMO-Genehmigung erfüllt sämtliche EASA-Anforderungen für die Wartung und Zertifizierung der Lufttüchtigkeit.