Die jetzt erteilte Zertifizierung soll sicherstellen, dass Kunden, die in Australien europäisch zugelassene Flugzeuge betreiben, vom Know-how und dem Service des Unternehmens in den Sparten Wartung, Reparatur und der Überholung von Komponenten profitieren, heißt es in einer Pressemitteilung. „RUAG ist überragend auf den Gebieten der optimierten Komponentenservices, Verfügbarkeit von Flugzeugen und reduzierte Lebenszykluskosten. Wir können diese Erfahrung jetzt nutzen, um die Betreibern europäisch registrierter Privat- und Verkehrsflugzeuge zu unterstützen, die sowohl inländisch als auch regional fliegen“, sagt Terry Miles, General Manager Operations von RUAG Australia.

Die EASA Part-145-Zertifizierung, ausgestellt auf der Grundlage der entsprechenden Zulassung durch die australische Luftfahrtbehörde, gilt für Klima- und Kabinendrucksysteme, Antriebs- und APU-Systeme, Kraftstoffsysteme, Pneumatik- und Vakuumsysteme sowie Eis-, Regen- sowie Brandschutzsysteme. Die Zulassung beinhaltet auch die zerstörungsfreie Materialprüfung.