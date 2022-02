Longitude für US-Unternehmen 8000. Cessna Citation ausgeliefert

Textron Aviation hat den 8000. Cessna Citation Jet ausgeliefert. Ein Unternehmen aus den USA hat die Citation Longitude in Empfang genommen.

Der jetzt ausgelieferte Longitude ist der 8000. Cessna Citation Jet, der weltweit ausgeliefert wurde. Damit werde die Citation-Familie als die beliebteste Linie von Geschäftsflugzeugen der Welt weiter gestärkt, teilt Textron Aviation mit. Neuer Besitzer des Jubiläums-Jets ist Scotts Miracle-Gro, ein Vermarkter von Markenprodukten für die Rasen- und Gartenpflege sowie langjähriger Citation-Betreiber. Die Longitude ist die fünfte Cessna Citation in der Flotte des Unternehmens. Mitarbeiter von Textron Aviation und Vertreter von Scotts Miracle-Gro feierten die Übergabe am Hauptsitz von Textron Aviation in Wichita, Kansas.

"Ein Meilenstein wie dieser wäre nicht möglich ohne all die Besitzer und Betreiber, die unsere Flugzeuge gerne fliegen und auf die Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit unserer Citation-Produkte vertrauen. Mit mehr als 41 Millionen Flugstunden auf der ganzen Welt machen unsere Kunden Citation Jets weiterhin zu ihrem Flugzeug der Wahl", sagte Ron Draper, Präsident und CEO von Textron Aviation. "Ich möchte mich auch bei unserer außergewöhnlichen Belegschaft bedanken. Jeder Einzelne von ihnen hat dazu beigetragen, dass wir die 8000. Citation-Auslieferung erreicht haben."

Jim Hagedorn, Chief Executive Officer von Scotts Miracle-Gro, ergänzte: "Die Citation ist eine der funktionellsten und zuverlässigsten Marken in der allgemeinen Luftfahrtindustrie, und ich gratuliere Textron Aviation zusammen mit den Mitgliedern unserer Flugabteilung zur Auslieferung der 8000 Citation-Flugzeuge."

Die erste Citation hob 1969 ab, die erste Auslieferung erfolgte im Jahr 1972. Heute gilt Textron Aviation mit seiner Marke Cessna als erfolgreichster Hersteller von Business Jets weltweit. Citation-Jets waren 40 Jahre lang die Nummer eins bei den jährlichen Auslieferungen von Geschäftsflugzeugen: 1972 bis 1974, 1979 bis 1981, 1984 bis 2012 und 2016 bis 2020. In der 50-jährigen Geschichte der Citation-Reihe wurden mehr als 30 Citation-Modelle zugelassen, teilt Textron Aviation mit. Derzeit werden sechs Citation-Modelle produziert: Citation M2 Gen2, Citation CJ3+, Citation CJ4 Gen2, Citation XLS Gen2, Citation Latitude und Citation Longitude. Die Longitude ist dabei das reichweitenstärkste und größte Modell in der Citation-Familie. Sie fliegt 3500 Nautischen Meilen (6482 km) nonstop und bietet eine Zuladung von 726 Kilogramm bei vollen Tanks.