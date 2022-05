Erste Auslieferung FAA-Zulassung für Citation XLS Gen2

Textron Aviation hat von der US-Luftfahrtbehörde FAA die Musterzulassung für die Cessna Citation XLS Gen2 erhalten. Der erste Business Jet wurde an einen Betreiber in den USA ausgeliefert.

Die Federal Aviation Administration (FAA) hat mit der Zulassung der Cessna Citation XLS Gen2 den Weg für die erste Auslieferung an einen Kunden aus dem Mittleren Westen der Vereinigten Staaten frei gemacht. Die XLS Gen2 ist das neueste Modell der 560XL-Reihe, deren Geschichte mit der Einführung der Citation Excel im Jahr 1998 begann. In den vergangenen 25 Jahren wurden mehr als 1000 Exemplare der verschiedenen 560XL-Jets ausgeliefert, teilt Textron Aviation mit Sitz in Wichita, Kansas mit.

Textron Aviation hatte die Citation XLS Gen2 auf der NBAA-BACE im Oktober 2021 vorgestellt. Die Upgrades basieren auf Kundenfeedback. Zu den Aktualisierungen gehören eine beleuchtete Flugzeugtür, ein zusätzlicher Eingangsvorhang zum Schutz vor schlechtem Wetter am Boden und eine verbesserte Kabinenakustik während des Flugs sowie eine verbesserte Akzentbeleuchtung und elegante Gestaltung und Materialien im gesamten Innenraum, heißt es. Überarbeitete Sitze sollen den Komfort der Passagiere erhöhen. Zudem verfügt die XLS Gen2 über ein modernes Kabinenmanagementsystem und Lademöglichkeiten für mobile Geräte. En Bongiovi Immersive-Soundsystem ohne Lautsprecher ist ebenfalls verfügbar. Die XLS Gen2 fliegt bis zu 441 Knoten schnell und hat eine Reichweite von 2100 Nautischen Meilen.

"Treue Citation-Kunden inspirieren uns zu ständigen Investitionen, um unsere Produktlinie auf den neuesten Stand von Design und Technologie zu bringen", sagte Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Sales and Flight Ops. "Dieser neue Ansatz für unsere beliebte 560XL-Serie beinhaltet Komfort- und Produktivitätsverbesserungen, die von unseren Kunden gewünscht werden, wobei die Kombination aus Leistung und Effizienz des Modells beibehalten wird, die die Eigenschaften eines Mittelklasse-Jets bei geringeren Betriebskosten bietet."